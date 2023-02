Versorgungslage in Nordkorea verschärft sich weiter

Kwon Young-Se spricht über in die in Nordkorea herrschende Nahrungsmittelknappheit. © via IMAGO

Nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung nimmt die Nahrungsmittelknappheit in Nordkorea weiter zu.

Seoul - Das Regime des weithin abgeschotteten Lands habe dies praktisch eingestanden, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Mittwoch mit. Es verwies dabei auf die Ankündigung Pjöngjangs, in diesem Monat ein Treffen der herrschenden Arbeiterpartei abhalten zu wollen, um die nordkoreanische Strategie zur landwirtschaftlichen Entwicklung zu korrigieren.

«Die Nahrungssituation in Nordkorea scheint sich verschlechtert zu haben», sagte Vereinigungsminister Kwon Young Se laut einer Sprecherin vor Abgeordneten. Auch habe sich das Land an das weltweite Welternährungsprogramm der UN gewandt, um Hilfe zu erhalten. Die Diskussionen seien aber wohl nicht weitergekommen. Es habe Differenzen wegen der Kontrolle der Verteilung gegeben. Das Ministerium räumte ein, dass es kein vollständiges Bild der Lage in Nordkorea habe. Es werde die Entwicklung weiter beobachten.

Die südkoreanische Zeitung «Dong-A Ilbo» berichtete unter Berufung auf Regierungsquellen in Südkorea, dass Nordkorea zuletzt die tägliche Nahrungsration für Soldaten von 620 auf 580 Gramm pro Person gekürzt habe. Damit sei in etwa die Ration für normale Bürger erreicht. Es sei die erste Reduzierung für Soldaten seit 2000.

Nordkorea leidet seit Jahren als Folge von Naturkatastrophen und der eigenen Misswirtschaft unter einer chronischen Nahrungsmittelknappheit. In einem Lagebericht des UN-Kinderhilfswerks Unicef von Ende 2020 hieß es, dass für mehr als zehn Millionen Menschen in Nordkorea keine Nahrungssicherheit bestehe. 2,67 Millionen Kinder benötigten humanitäre Hilfe. (dpa)