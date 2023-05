Verstoß gegen Kopftuchpflicht: Iran ermittelt gegen zwei Schauspielerinnen

Wer als Frau im Iran gegen die Kopftuchpflicht verstößt, muss mit Konsequenzen rechnen © Morteza Nikoubazl / IMAGO

Nachdem zwei Schauspielerinnen bei einem Auftritt in Teheran ohne Kopftuch erschienen sind, hat Irans Justiz mit den Ermittlungen begonnen.

Teheran - Der Fall sei bei den Behörden registriert worden, nachdem die Schauspielerinnen Afsaneh Bajegan (62) und Fatemeh Motamed-Aria (61) in Teheran an einer Veranstaltung zu Ehren eines Schauspielkollegen teilnahmen, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag. In den sozialen Medien wurde ein Foto Bajegans bei der Veranstaltung am Sonntag bereits tausendfach geteilt.

Im Zuge der von Frauen angeführten Protestwelle im Herbst 2022 im Iran waren mehrere Schauspielerinnen ins Fadenkreuz der Justiz geraten, die sie sich mit der Bewegung solidarisiert hatten. Die berühmten Schauspielerinnen Taraneh Alidoosti und Katajun Riahi etwa wurden zwischenzeitlich inhaftiert, auch gegen andere Filmschaffende laufen Verfahren. Auslöser der Proteste war der Tod der jungen iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini. Sie starb im Polizeigewahrsam, nachdem sie wegen Verstöße gegen den Kopftuchzwang festgenommen worden war. Zuletzt hatten die Behörden angekündigt, die Kopftuchpflicht wieder strenger durchzusetzen. Die Polizei setzt dazu nun auch Videoüberwachung ein. (dpa)