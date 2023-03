Verteidigungshaushalt: Frei wirft Bundesregierung „Rückschritt“ vor

Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hat der Bundesregierung vorgeworfen, im Verteidigungshaushalt einen „Rückschritt“ gemacht zu haben.

Berlin in Deutschland - „Es war ein sehr guter Befund des Bundeskanzlers heute vor einem Jahr, tatsächlich ist wenig passiert in den letzten 365 Tagen“, sagte Frei am Donnerstag im ARD-“Morgenmagazin“ mit Blick auf die von Scholz konstatierte „Zeitenwende“.

Das angekündigte Ziel, mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Sicherheit und Verteidigung auszugeben, sei nicht erreicht worden. Der Bundeshaushalt habe im Gegenteil „im Bereich Verteidigung einen Rückschritt gemacht“.



Bundeskanzler Scholz hatte Ende Februar 2022 nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine von einer „Zeitenwende“ gesprochen. Er kündigte damals das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro an, um die über Jahre zusammengesparte Bundeswehr wieder für die Landes- und Bündnisverteidigung fit zu machen.

Am Donnerstagvormittag äußert sich Scholz in einer Regierungserklärung zur „Zeitenwende“. Daran schließt sich eine rund 90-minütige Debatte an. mhe/kbh

Deutschland von der Zeiten- bis zur Panzerwende

Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben tiefe Spuren in Deutschland hinterlassen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußert sich am Donnerstag im Bundestag in einer Regierungserklärung zu der von ihm vor einem Jahr proklamierten „Zeitenwende“. Er kündigte damals massive Investitionen in die Bundeswehr an, fuhr aber dann einen vielfach als zögerlich kritisierten Kurs bei Waffenlieferungen an Kiew. Die Ampel-Koalition musste unterdessen riesige Hilfspakete schnüren, um Bürger und Wirtschaft angesichts explodierender Energiepreise zu unterstützen.



24. Februar 2022



Russland greift die Ukraine an. Scholz verurteilt einen „eklatanten Bruch des Völkerrechts“ und sichert der Ukraine „volle Solidarität“ zu.



26. Februar 2022



Die Bundesregierung beschließt erste Waffenlieferungen an die Ukraine: Kiew bekommt 1000 Panzerfäuste und 500 Boden-Luft-Raketen.



27. Februar 2022



Scholz hält seine „Zeitenwende“-Rede im Bundestag. Die russische Führung werde einen „hohen Preis“ zahlen, sagt der Kanzler und droht mit Sanktionen „ohne irgendwelche Denkverbote“. Zudem kündigt Scholz ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro an, um die über Jahre zusammengesparte Bundeswehr wieder für die Landes- und Bündnisverteidigung fit zu machen.



16. März 2022



Wegen der explodierenden Energiepreise beschließt das Kabinett ein erstes Entlastungspaket im Volumen von 15 Milliarden Euro. Es sieht steuerliche Erleichterungen sowie eine Erhöhung der Pendlerpauschale vor.



20. März 2022



Um Deutschland unabhängiger von russischen Gaslieferungen zu machen, reist Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zur Vereinbarung von Flüssiggaslieferungen nach Katar. Im November wird ein 15-jähriger Liefervertrag geschlossen.



24. März 2022



Zweites Entlastungspaket: Nochmals 17 Milliarden Euro fließen insbesondere in einen dreimonatigen Tankrabatt, das Neun-Euro-Ticket und eine Energiepreispauschale von 300 Euro.



8. April 2022



Angesichts hunderttausender Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine verständigen sich Bund und Länder auf die Versorgung. Festgelegt wird auch, dass die Menschen Hartz-IV bekommen und sofort arbeiten dürfen. Damit werden sie besser gestellt als andere Flüchtlinge.



27. April 2022



Mit dem Flugabwehrpanzer Gepard sagt die Bundesregierung der Ukraine nach wochenlangem Zögern erstmals die Lieferung eines schweren Waffensystems zu.



5. August 2022



Das Bundeskabinett beschließt eine Gasumlage, die Verbraucher ab Herbst zahlen sollen. Sie soll Energieimporteure vor dem Bankrott bewahren. Denn sie müssen wegen der Drosselung russischer Lieferungen deutlich teurer Gas aus anderen Quellen einkaufen.



2. September 2022



Russland stoppt die Gaslieferungen nach Deutschland über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nun auf unbestimmte Zeit vollständig. Die Bundesregierung hatte schon wenige Tage vor dem russischen Angriff die Genehmigung für die Inbetriebnahme der neuen Pipeline Nord Stream 2 auf Eis gelegt.



4. September 2022



Das dritte Entlastungspaket steht: 65 Milliarden Euro sollen unter anderem Direktzahlungen an Rentner und Studierende, einen Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger und eine Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket finanzieren.



21. September 2022



Die Bundesregierung entschließt sich zur Verstaatlichung des für Stadtwerke und Großkunden wichtigen Energiekonzerns Uniper, der durch die ausbleibenden russischen Gaslieferungen in eine Schieflage geraten ist.



29. September 2022



Scholz kündigt den „Doppel-Wumms“ an: Nach wochenlangem Hin und Her ist die Gasumlage Geschichte. Statt dessen soll ein „Abwehrschirm“ von 200 Milliarden Euro die Bürgerinnen und Bürger vor den hohen Energiepreisen schützen. Kern ist eine Gaspreisbremse, die bis 2024 einen „Basisverbrauch“ staatlich subventioniert.



17. Oktober 2022



Wegen eines wochenlangen Streits zwischen Grünen und FDP über den Weiterbetrieb deutscher Atomkraftwerke zur Sicherung der Energieversorgung macht Scholz erstmals von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch. Per Kanzler-Machtwort legt er fest, dass die drei verbliebenen Akw noch bis Mitte April 2023 laufen dürfen.



28. Oktober 2022



Die Inflationsrate in Deutschland steigt auf einen Rekordwert von 10,4 Prozent. Treiber waren die Energiepreise, die sich im Vorjahresvergleich um mehr als 40 Prozent verteuerten. Aber auch Nahrungsmittel wurden im Schnitt gut 20 Prozent teurer.



15. November 2022



Wider Erwarten sind Deutschlands Gasspeicher vor dem Winter zu 100 Prozent gefüllt. Grund sind milde Temperaturen, Sparaufrufe sowie Vorgaben der Bundesregierung zur Befüllung.



14. Dezember 2022



Der Bundestag gibt erste Projekte frei, die aus dem Bundeswehr-Sondervermögen finanziert werden. Wichtigster Posten ist der Kauf von 35 hochmodernen F-35-Kampfjets aus den USA für fast zehn Milliarden Euro.



18. Dezember 2022



In Wilhelmshaven geht ein erstes schwimmendes Flüssiggasterminal in Betrieb. Die Bundesregierung hat den Bau von insgesamt fünf solcher Terminals beschlossen, um die ausfallenden russischen Gaslieferungen zu ersetzen.



6. Januar 2023:



Nach monatelangem Zögern kündigt die Bundesregierung die Lieferung von Marder-Schützenpanzern an die Ukraine an. Zudem stellt Deutschland nach den USA auch das Flugabwehrsystem Patriot bereit.



16. Januar 2023:



Nach massiver Kritik wegen der schleppenden Reform der Bundeswehr gibt Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) auf und tritt zurück. Scholz ernennt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) zum Nachfolger.



25. Januar 2023:



Scholz ringt sich auch zur Lieferung von Kampfpanzern durch: Die Ukraine soll aus Bundeswehrbeständen 14 moderne Leopard-2-Panzer erhalten. Gemeinsam mit Partnerländern will Deutschland der Ukraine ein Bataillon moderner Leopard-2-Typen mit 31 Panzern zur Verfügung stellen. Polen koordiniert ein weiteres Bataillon mit Leopard-2-Panzern älterer Bauart.



25. Februar 2023:



Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) stockt die Zahl der Leopard-Kampfpanzer auf 18 auf. Grund ist die Zurückhaltung europäischer Partner, sich an dem von Deutschland organisierten Bataillon zu beteiligen. Mit Beiträgen Schwedens und Portugals kommt die Zahl von 31 Panzern durch den erhöhten deutschen Beitrag nun zusammen. mt/cha