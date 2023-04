Verteidigungsminister Pistorius besucht Blauhelmsoldaten in Mali

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius reist nach Mali und besucht die deutschen Soldaten der dortigen UN-Mission. © IMAGO/Thomas Imo/photothek.net

Am Donnerstag landet Verteidigungsminister Boris Pistorius in Gao, um die deutschen Blauhelmsoldaten zu Besuchen. Entwicklungsministerin Svenja Schulze begleitet ihn.

Gao - Die beiden SPD-Minister landeten am Donnerstag in Gao, wo die Bundeswehr ein zentrales Feldlager der UN-Mission Minusma unterhält. Die deutsche Beteiligung an dem Einsatz soll bis Mai kommenden Jahres beendet werden. Im Rahmen der UN-Mission sind derzeit mehr als 1100 Männer und Frauen der Bundeswehr in Mali stationiert. Es kam zuletzt immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der in Mali regierenden, als russlandnah geltenden Militärjunta. Ein Grund: Diese verweigert weiterhin Fluggenehmigungen für die von den Deutschen im Auftrag der UN betriebene Aufklärungsdrohne Heron. (dpa)