Sibirien brennt lichterloh: Große Verwirrung nach Telefonat zwischen Trump und Putin

Sibirien brennt lichterloh, Wladimir Putin hat auch das Militär zum Löschen geschickt. Nun könnte Hilfe aus einer unerwarteten Richtung kommen: Hat Donald Trump ernsthaft Unterstützung angeboten?

Sibirien - In Sibirien brennt eine riesige Fläche Wald: Dreimillionen Hektar - etwa so groß wie Brandenburg. Könnte das für Entspannung zwischen Russland und den USA sorgen? Zumindest ging es in einem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin um Hilfsmaßnahmen.

Nach Angaben des Kremls ging das Telefongespräch von der US-Regierung aus. Putin wertete das Hilfsangebot demnach als Zeichen dafür, dass es den beiden Ländern gelingen werde, ihre angespannten Beziehungen wieder vollständig zu normalisieren. Die Version des Weißen Hauses liest sich allerdings etwas anders.

Die heftigen Waldbrände den sibirischen Regionen Jakutien, Krasnojarsk und Irkutsk lodern schon seit Tagen und haben dem Umweltministerium zufolge bereits ein größeres Ausmaß erreicht, als zum gleichen Zeitpunkt vergangenes Jahr. Die Brände würden durch anormale Hitze von rund 30 Grad, Trockenheit und heftige Winde angefacht.

Putin hat das Militär angewiesen, die Feuerwehr zu unterstützen. Umweltschützer warnten bereits davor, dass die Zerstörung riesiger Waldflächen eine gefährliche Klimawandel-Spirale auslösen und direkt zur Eisschmelze in der Arktis beitragen könnte.

US-Präsident Trump: Hat er das Hilfsangebot wirklich ausgesprochen?

Sollte Trump wirklich ernsthaft Hilfe angeboten haben, könnte ihm das an einigen Stellen zunutze kommen. Auch in Russland: Putin habe in dem Gespräch am Mittwochabend seine aufrichtige Dankbarkeit für das Hilfsangebot und die Unterstützung zum Ausdruck gebracht, teilte der Kreml mit. Russland werde darauf eingehen, sollte dies nötig sein. Allerdings bestätigt das Weiße Haus nach dem Telefonat lediglich, dass Trump seine Besorgnis über die Brände ausgedrückt und mit Putin auch über bilaterale Handelsfragen gesprochen habe.