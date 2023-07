Nato-Beitritt von Schweden verzögert sich erneut – das sind die Gründe

Von: Stefan Schmid

Das „Go“ der Türkei für den Beitritt Schwedens zur Nato ist kaum ausgesprochen, schon gibt es erste Gründe, warum sich der Prozess doch noch verzögern wird.

Vilnius – Der Nato-Gipfel in Vilnius hatte noch nicht begonnen, da verkündete Generalsekretär Jens Stoltenberg den Durchbruch im Beitritts-Prozess für Schweden. Ulf Kristersson, schwedischer Ministerpräsident, konnte in vorgelagerten Gesprächen mit Stoltenberg und Recep Tayyip Erdogan die türkische Blockadehaltung aus dem Weg räumen, doch Hoffnungen westlicher Politiker, den Beitritt schnellstmöglich über die Bühne bringen zu können, haben nun einen Dämpfer erfahren.

Türkei blockierte 14 Monate schwedischen Nato-Beitritt

Nachdem Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 gestartet hatte, ging in mehreren Ländern die Angst um, die nächsten auf der Liste von Wladimir Putin zu sein. Neben der Republik Moldau waren es vor allem die beiden bis dato nicht im westlichen Verteidigungsbündnis vertretenen Staaten Schweden und Finnland, die sich Sorgen um die Sicherheit ihrer Staatsgrenzen machten. Grund genug für die beiden Länder, die Nato im Mai 2022 um Aufnahme zu ersuchen, welche die Beitrittsprotokolle keine zwei Monate später unterzeichnete.

Damit war es aber nicht getan, denn die Beitrittsprotokolle mussten zunächst von den Parlamenten aller bisherigen Mitgliedsländer ratifiziert werden. Im Fall von Finnland sollte sich dies bis zum 30. März 2023 ziehen, ehe mit der Türkei auch das letzte Land seine Zustimmung gab – somit sind die Finnen seit dem 4. April offiziell Mitglied im Bündnis. Etwas, was Schweden weiterhin vorbehalten bleibt, denn allem voran die Türkei meldete starke Bedenken gegen den schwedischen Beitritt an. Diese 14-monatige Blockadehaltung sei nun allerdings überwunden und die Skandinavier hätten sich mit der Türkei auf eine gemeinsame Regelung verständigt, so Stoltenberg am Abend vor dem Beginn des Nato-Gipfels in Vilnius.

Ratifizierung durch die Türkei weiterhin ausstehend

Worte sind das eine, doch ganz offiziell wird die Zustimmung der Türkei erst dann, wenn das türkische Parlament, die Große Nationalversammlung, die Nato-Beitrittsprotokolle ratifiziert. Und das geschieht wohl frühestens im Oktober, wenn das Parlament nach seiner zweimonatigen Sommerpause wieder zusammentrifft, so Erdogan, der betonte, trotzdem „so schnell wie möglich“ über die Ratifizierung abstimmen zu wollen.

Ob Schwedens Beitritt nach der Parlamentspause sogleich zum ersten Tagespunkt gemacht wird, erscheint zumindest fraglich. Die Versammlung müsse laut Erdogan „eine Menge anderer internationaler Abkommen“ prüfen und „viele Gesetzesvorschläge“ diskutieren. Allerdings machte der türkische Präsident auch denen Hoffnung, die auf eine schnellstmögliche Ratifizierung pochen. Der Parlamentspräsident Numan Kurtulmus werde „wohl damit einverstanden sein, dass dieses Abkommen Vorrang vor anderen internationalen Abkommen hat“. Was bleibt, ist der Konjunktiv, der Erdogan Spielraum lässt, die Schuld bei einer möglichen weiteren Verzögerung von sich zu weisen.

Erdogan fordert von Schweden „konkrete Schritte“

Teil der potenziellen Verzögerungstaktik Erdogans könnte auch die beschlossene Erklärung zwischen seinem Land und den Schweden sein. Bestandteil der Vereinbarung, im Zuge der die Türkei ihre Blockade aufgab, ist die Zusage Schwedens, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu intensivieren sowie aktiv in den EU-Beitrittsprozess der Türkei einzugreifen. Ob die Unterstützung der Skandinavier einen Durchbruch für Erdogans Beitrittsbemühungen in die Europäische Union darstellt, scheint mindestens fraglich, hat das Land doch weiterhin massive Probleme, rechtsstaatliche Standards vorzuweisen.

Auch wenn absehbar ist, dass Erdogan innenpolitisch vor allem auf Fortschritte im EU-Beitrittsprozess verweisen wird, spielt die wirtschaftliche Zusammenarbeit im von starker Inflation gebeutelten Land wohl eine größere Rolle. Ein weiterer entscheidender Punkt, dessen Umsetzung Erdogan möglicherweise abwarten wollen wird, ist die Zusage Kristerssons, dass Schweden einen Plan zur Terrorismusbekämpfung vorlegen wird. Aus türkischer Sicht ist damit in erster Linie die kurdische Arbeiterpartei PKK gemeint, die nach Ansicht Erdogans in Schweden stärker verfolgt werden solle. Er erwarte alsbald „konkrete Schritte“, damit diese Bedenken aus dem Weg geräumt werden können.

Recep Tayyip Erdogan (li.) reicht den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius die Hand. Jens Stoltenberg (Mitte) wohnte den Verhandlungen bei. © IMAGO/Henrik Montgomery/TT

Zustimmung Ungarns fehlt weiterhin

Sollte die Ratifizierung im türkischen Parlament dann im Oktober wirklich zeitnah abgesegnet werden, wären das jedoch immer noch erst 30 der 31 Nato-Mitgliedsländer, die offiziell ihre Zustimmung gegeben hätten. So wie auch schon im Beitrittsprozess Finnlands ist es Ungarn, das neben der Türkei eine langwierige Verzögerungstaktik fährt. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán warf Schweden in der Vergangenheit wiederholt vor, Lügen über den Zustand der Demokratie in Ungarn zu verbreiten.

Aussagen, die so am Nato-Gipfel von ungarischer Seite nicht wiederholt worden waren. In Vilnius gab Außenminister Peter Szijjarto durchaus zustimmende Worte zum schwedischen Nato-Beitritt von sich. Damit folgt Szijjarto den ungarischen Ankündigungen, sich einer Entscheidung der Türkei anschließen zu wollen. Die Ratifizierung, so das Statement des Außenministers am ersten Tag des Gipfels, sei „nur noch eine technische Angelegenheit“. (sch/dpa)