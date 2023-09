Video aus der Region Bachmut: Russische Soldaten fliehen in Scharen vor Artilleriefeuer

Von: Maximilian Kurz

Ein Video aus der Region Bachmut zeigt, wie russische Soldaten vor einem ukrainischen Artillerie-Angriff flohen. © IMAGO/Evgeny Biyatov

Ein neues Video zeigt die massenhafte Flucht von russischen Soldaten. Die Kämpfer laufen unter ukrainischem Artilleriebeschuss panisch aus ihren Stellungen.

Klischtschjiwka – Ein kürzlich auf einem ukrainischen Militärkanal veröffentlichter Clip zeigt russische Soldaten, die scheinbar unter heftigem Artilleriefeuer zurückweichen. Ort des Geschehens soll Klischtschijwka, nahe Bachmut sein. Trotz der intensiven Kämpfe in der Region Donezk behauptet die Ukraine, die Kontrolle zurückzugewinnen. Darüber berichtet unter anderem Newsweek.

Ukraine-Krieg: Russische Soldaten fliehen vor Artilleriebeschuss

Am Donnerstag (7. Septembr) erschien auf dem Telegram-Kanal Operativno-ZSU, der mit dem ukrainischen Militär in Verbindung steht, ein 2 Minuten und 20 Sekunden langer Zusammenschnitt eines Drohnenvideos. Dieser zeigt einen angeblichen ukrainischen Angriff auf russische Truppen mittels Streumunition. Das Video trug die Bildunterschrift: „Russen fliehen unter dem Beschuss von Streumunition aus Klischtschjiwka“.

Das Posting gab keine zusätzlichen Informationen zum Sachverhalt an, jedoch lieferten OSINT-Berichte weitere Einblicke zum Video. Diese zeigten auf, dass der Rückzug am helllichten Tag stattfand und zu großen Verlusten bei den russischen Truppen führte.

Ukraine-Kämpfer machen weitere Fortschritte

Jüngsten Berichten zufolge konnte die Ukraine entlang der Frontlinie kontinuierlich Geländegewinne verzeichnen. Besonders nach der Rückeroberung von Robotyne in der vergangenen Woche. Russische Militärs sprachen hierbei von einem „strategischen Rückzug“. Die stellvertretende Verteidigungsministerin, Hanna Maliar, erklärte am Montag, dass ukrainische Streitkräfte bei Klischtschjiwka vorankämen.

Der ukrainische Militärführer, Maksym Zhorin, kommentierte auf Telegram: „Dies ist die Situation entlang der gesamten Linie Klishchiivka-Andriivka-Kurdiumivka. Der Feind rollt ständig ein wenig zurück, schafft Stellungen in Bewegung und versucht, Fuß zu fassen“. Indes behauptete der stellvertretende Kommandeur der 3. Angriffsbrigade aus Bachmut, dass es „in Klischtschjiwka nur noch etwa eineinhalb Straßen gäbe, in denen sich russische Truppen befinden“.

Bericht bestätigt ukrainische Vorstöße

In einem Bericht des Institute for the Study of War (ISW) wurden Karten veröffentlicht, die Vorstöße des ukrainischen Militärs darstellen. Russland hat seit vergangene Woche Freitag (1. September) keine Stellungnahme mehr zur Situation in Klischtschjiwka abgegeben. Damals erklärte der russische Militärsprecher Igor Kanaschenkow laut Interfax, dass sich die Positionen Russlands in der Region „verbessern“. Konaschenkow selbst wurde seit mindestens fünf Tagen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.