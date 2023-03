Panzer mit nur einer Granate zerstört - Video aus dem Ukraine-Krieg geht viral

Von: Gregor-José Moser

In den sozialen Medien geht gerade ein Video aus dem Ukraine-Krieg viral. Es zeigt die Explosion eines russischen Panzers nach einem Angriff ukrainischer Streitkräfte.

Kiew - Gut eine Minute ist das TikTok-Video lang. In dem Clip lassen ukrainische Truppen einen Panzer der russischen Armee explodieren - mit nur einer einzigen Granate. Das Video zeigt, wie das Geschoss aus der Luft in die offene Luke eines russischen Panzers fällt. In der nächsten Einstellung ist zu sehen, wie das Militärfahrzeug in Flammen aufgeht und Rauch aufsteigt.

Die anschließende Explosion des Panzers zeigt der Clip aus einer größeren Entfernung. Die Musik, die dabei zu hören ist, dürfte vor allem Nutzern aus Deutschland bekannt vorkommen. Untermalt werden die Aufnahmen nämlich von dem Song „Engel“ der deutschen Band Rammstein.

Ein anderes Videomaterial einer Drohne der ukrainischen Streitkräfte: Die Aufnahmen zeigen ebenfalls angeblich die Zerstörung eines russischen Panzers. © Cover-Images/Ukraine

Panzer-Video aus Ukraine-Krieg kein Einzelfall

Der TikTok-User „13izy13dnepr13“ hatte das Video auf seinem Kanal veröffentlicht. Es hat Abrufe in sechsstelliger Höhe. Dabei gab er weder den genauen Ort an, noch, um welchen Panzer-Typ es sich genau handelt. Inzwischen gibt es mehrere Videos, die diese Attacke oder ähnliche Angriffe aus dem Ukraine-Krieg zeigen.

Unter anderem die ukrainischen Streitkräfte und das ukrainische Verteidigungsministerium posten immer wieder Fotos und Clips, in denen russische Panzer brennen oder explodieren. Offenbar hat sich vor allem die Taktik bewährt, Granaten von Drohnen aus der Luft auf die Militärfahrzeuge fallen zu lassen. Auch bei dem genannten Video handelt es sich wohl um einen Drohnen-Angriff, wie das Portal Newsweek schreibt.

Materialmangel - Russland setzt jahrzehntealte Panzer ein

Nicht zuletzt wegen der bisherigen Verluste hat Russland im Ukraine-Krieg (News-Ticker zum Ukraine-Krieg) mit Materialmangel zu kämpfen. Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums greift die russische Armee deshalb inzwischen vermehrt auf Panzer-Modelle zurück, die mehrere Jahrzehnte alt sind. So seien zuletzt sogar Transportpanzer des sowjetischen Typs BTR-50 aus dem Jahr 1954 eingesetzt worden.

Ähnlich sieht es offenbar bei der Munition aus. Dem britischen Verteidigungsministerium zufolge benutzt Russland mittlerweile Geschosse, die eigentlich als unbrauchbar eingestuft wurden. Der Mangel an Munition und Waffen sei außerdem mit ziemlicher Sicherheit ein wesentlicher Grund dafür, warum es zuletzt keine nennenswerten Offensiven von russischer Seite aus gegeben habe, so das britische Verteidigungsministerium in einem Update.