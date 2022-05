Videokonferenz von Kanzler Scholz mit Chinas Staatschef: Gespräche über Ukraine und Pandemie

Xi Jinping während Videoschalte mit Olaf Scholz © IMAGO/Yue Yuewei

Olaf Scholz (SPD) hat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in einer Videokonferenz gesprochen.

Berlin in Deutschland - Eines der Themen des Gesprächs am Montag seien "der russische Angriff auf die Ukraine und seine Auswirkungen unter anderem auf die globale Nahrungsmittelversorgung und Energiesicherheit" gewesen, teilte die Bundesregierung mit. Außerdem hätten Scholz und Xi "die Entwicklung und die Konsequenzen der Covid-19-Pandemie" besprochen.

Die Regierung in Peking hat den russischen Angriff auf die Ukraine nicht offiziell verurteilt und stattdessen wiederholt den USA und der Nato vorgeworfen, Russland zu provozieren und den Konflikt durch Waffenlieferungen an die Ukraine anzuheizen.

In der Pandemie verfolgt China eine Null-Covid-Strategie mit harten Lockdowns und umfangreichen Tests. Zuletzt wurden aber zahlreiche Fälle in Ballungsräumen wie Shanghai und Peking registriert. Dies verstärkte auch Sorgen hinsichtlich der Einschränkung internationaler Lieferketten für die Wirtschaft.

Die beiderseitige Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich war laut Bundesregierung weiteres Thema des Gesprächs zwischen Scholz und Xi. Darüber hinaus berieten beide über eine vertiefte Kooperation beim Klimaschutz, die Energietransformation sowie die EU-China-Beziehungen. mt/dja

EU-Ratspräsident Michel muss sich in Odessa vor Raketenangriff in Sicherheit bringen



EU-Ratspräsident Charles Michel hat sich während eines Besuchs in der ukrainischen Hafenstadt Odessa vor Raketenangriffen in Sicherheit bringen müssen. Michel habe am Montag ein Gespräch mit dem ukrainischen Regierungschef Denys Schmyhal unterbrochen, "um Schutz zu suchen, als erneut Raketen in der Region Odessa einschlugen", sagte ein EU-Vertreter.



Michel schrieb im Onlinedienst, Anlass seines öffentlich nicht angekündigten Besuchs in der südukrainischen Stadt sei der Europatag, den die EU alljährlich am 9. Mai begeht. "Ihr seid nicht allein. Die EU steht an eurer Seite", erklärte der Ratspräsident und verurteilte die "russische Aggression" gegen die Ukraine.



Nach Angaben des EU-Vertreters beklagte Michel bei seinem Besuch in Odessa auch "die Auswirkungen des russischen Krieges auf die globalen Lieferketten", insbesondere im Hinblick auf Getreidelieferungen, die wegen der "russischen Blockade des Schwarzen Meers im Hafen festsitzen". Diese Blockade schade nicht nur der ukrainischen Wirtschaft, sondern gefährde auch "die globale Ernährungssicherheit", erklärte der EU-Vertreter. bfi/dja