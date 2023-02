Viele Deutsche in Sorge wegen Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine

Leopard 2 A6 Kampfpanzer (Symbolbild) © Christoph Hardt/IMAGO

Die Waffenlieferungen an Kiew löst einer Umfrage zufolge bei vielen Menschen in Deutschland Ängste aus.

Berlin in Deutschland - In einer Erhebung für RTL und ntv stimmten 56 Prozent der Teilnehmenden der Aussage zu, dass Deutschland direkt in den Krieg hineingezogen werden könnte, wenn es der Ukraine noch weitere Waffen liefern sollte. 43 Prozent verneinten dies, wie das Meinungsforschungsunternehmen Forsa am Mittwoch mitteilte.

Zugleich blicken demnach viele Deutsche skeptisch auf die Wirkung der Waffenlieferungen. Der Aussage, die Lieferung weiterer Waffen durch die westlichen Staaten werde die Ukraine in die Lage versetzen, den Krieg zu gewinnen und Russland aus den besetzten Gebieten zu verdrängen, stimmten lediglich 31 Prozent der Befragten zu. 64 Prozent verneinten dies. Für die Erhebung hatte Forsa im Auftrag von RTL und ntv am Freitag und Montag insgesamt 1001 Menschen befragt. cne/hcy