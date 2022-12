Litauen: Grenzzaun verhindert illegale Einreisen in EU maßgeblich

Grenzzäune und Überwachungssysteme zwischen der EU und Belarus halten mehr Migranten davon ab, die Grenze zu überqueren © IMAGO / NurPhoto

An Litauens Grenze zu Belarus gibt es nach eigenen Angaben weniger Versuche von Migranten, illegal in die EU einzureisen.

Vilnius - Nach Einschätzung von Grenzbeamten liegt dies an der Errichtung eines Zauns und der Installation eines elektronischen Überwachungssystems. Zugleich verbreiteten sich die Informationen über die neuen physischen Barrieren in sozialen Medien, sagten die Leiter der Grenzstation Kapciamiestis in Nähe des Dreiländerecks von Belarus, Litauen und Polen dem litauischen Rundfunk in einer am Dienstag veröffentlichten Reportage aus der Grenzregion. Weiter spiele auch das kalte Wetter eine Rolle.

Litauen hat eine fast 680 Kilometer lange Grenze zu Belarus, die Teil der EU-Außengrenze ist. Davon verlaufen mehr als 100 Kilometer durch Seen und Flüsse. Im Spätsommer und Herbst 2021 eskalierte die Situation dort: Tausende Menschen versuchten, illegal in die EU zu gelangen. Die Europäische Union beschuldigt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht zu haben.

Besonders betroffen waren davon anfangs Litauen und die Grenzstation Kapciamiestis. Die Regierung in Vilnius reagierte darauf mit einem verstärkten Schutz der Grenze und errichtete einen knapp 550 Kilometer langen Grenzzaun, der 4 Meter hoch und spiralförmig mit Stacheldraht bewehrt ist. Der Zaun wurde Ende August fertiggestellt. Auch Polen errichtete eine physische Barriere.

Nach offiziellen Angaben gab es in Litauen im Dezember bislang nur vereinzelt Versuche eines illegalen Grenzübertritts aus Belarus. Auch in den Monaten zuvor zeigte sich eine rückläufige Tendenz. Zugleich erweisen sich die Migranten den Grenzschützern zufolge immer erfinderischer. Demnach versuchten sie, die physische Barriere mit mitgebrachten Leitern oder mit Hilfe von Baumstämmen zu überwinden. Auch probierten sie, mit Scheren den Grenzzaun zu durchschneiden. (dpa)