Steinmeier: Würdigung Litauens beim Kampf für Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung

Teilen

«Wir stehen Seite an Seite. Litauens Sicherheit ist auch unsere Sicherheit», sagte Steinmeier.jpg © IMAGO/Christian Spicker

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem jahrhundertelangen Freiheitskampf Litauens großen Respekt gezollt und dem Land deutschen Beistand im Fall einer russischen Aggression zugesichert.

Vilnius - «Dass Deutschland in Freiheit wieder vereint werden konnte, das verdanken wir auch dem unbändigen Freiheitswillen der Litauerinnen und Litauer und ihrem Widerstand gegen Fremdbestimmung und Unterjochung», sagte Steinmeier am Dienstag in Vilnius. Zugleich versicherte er dem EU- und Nato-Partner: «Wir stehen Seite an Seite. Ihre Sicherheit ist auch unsere Sicherheit.»

Steinmeier eröffnete eine Konferenz zum 700-jährigen Bestehen von Vilnius und zu den seitdem gewachsenen Beziehungen zwischen Litauen und Deutschland. Die litauische Hauptstadt wurde erstmals im Januar 1323 schriftlich erwähnt. Großfürst Gediminas lud damals in einem Brief christliche Kaufleute, Bauern, Soldaten, Handwerker und Geistliche aus aller Welt, insbesondere aber aus Lübeck, Stralsund, Bremen, Magdeburg und Köln dazu ein, sich dort niederzulassen.

Steinmeier erinnerte an den Widerstand der Litauerinnen und Litauer gegen eine Russifizierung durch das Zarenreich, an die zweifache Besatzung durch die Sowjetunion und an den Terror der Nazis während der Besetzung durch die Truppen Hitler-Deutschlands. Er sagte weiter, Litauen gehöre mitten hinein in den Kreis der Europäerinnen und Europäer. «Die Europäische Union steht für jene Werte, um die die Litauerinnen und Litauer über Jahrhunderte gekämpft haben» - Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung. (dpa)