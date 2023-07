„Ukraine hat Souveränität verloren“: Orban macht dem Westen schwere Vorwürfe

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der Ministerpräsident von Ungarn: Viktor Orban. (Archivbild) © Darko Vojinovic/AP/dpa

Ungarns Premierminister Orban wirft dem Westen vor, eine Fortsetzung des Ukraine-Krieges anzustreben. Kiew beschuldigte er der „moralischen Erpressung“.

Budapest – Der ungarische Premierminister Viktor Orban unterhält trotz des Ukraine-Krieges enge Beziehungen zu Kreml-Chef Wladimir Putin. Mit seinen Aussagen und Handlungen, die teilweise sehr stark von der üblichen Linie des Westens abweichen, sorgt er immer wieder für Aufregung innerhalb der EU und der Nato. Jetzt hat der ungarische Regierungschef den westlichen Ländern, vor allem den USA, wieder einmal schwere Vorwürfe mit Blick auf den Krieg gemacht und auch die Ukraine attackiert.

Orban wirft den USA vor, keinen Frieden im Ukraine-Krieg zu wollen

„Würden die Amerikaner wirklich Frieden wollen, dann würde es sofort morgen früh Frieden geben“, sagte Orban laut der russischen Staatsagentur Ria Nowosti gegenüber dem ungarischen Radiosender Kossuth. Warum die Amerikaner dies nicht wollten, sei eine Frage, die sich die gesamte Welt stelle. Dabei könne Washington, so Orban, einen Waffenstillstand herbeiführen und Verhandlungen einleiten: „Das würde dann sofort am nächsten Tag passieren.“

Geht es nach dem ungarischen Premierminister, so will der Westen allerdings, dass der Krieg in der Ukraine weiterläuft – eine Annahme, die sich den Theorien aus Moskau zum Verwechseln ähnlich anhört. „Ich habe meiner Regierung gesagt, dass der Westen will, dass der Krieg weitergeht“, erklärte er laut Ria Nowosti. Daher müsse man sich darauf vorbereiten, dass sowohl der Krieg als auch Sanktionen „nicht aus unserem Leben verschwinden werden“.

Die westlichen Staatsmänner würden dies nicht wollen, warf er erneut vor und machte die westlichen Sanktionen gegen Russland für wirtschaftliche Engpässe verantwortlich. Würde man sie aufheben, glaubt der ungarische Regierungschef, dann würde ein großer Teil der wirtschaftlichen Probleme in derselben Minute „geheilt“ werden. Energiepreise sowie Inflation würden „innerhalb von Minuten“ zum Vorkriegsniveau zurückkehren, behauptete Orban.

Ukraine-Krieg: Orban attackiert Kiew wegen „moralischer Erpressung“

Ähnlich wie Moskau stellte er außerdem die Souveränität der Ukraine infrage. „Die Ukraine hat ihre Souveränität verloren“, zitierte ihn Ria Nowosti aus dem Sender Kossuth. Schließlich habe Kiew „kein Geld, keine Militärindustrie und keine eigenen militärischen Produktionskapazitäten“. Stattdessen komme das Geld und die militärische Hilfe aus dem Westen, vor allem aus den USA. Noch im Juni hatte Kreml-Sprecher Dmitry Peskow die ukrainische Souveränität als ein „sehr abstraktes Konzept“ bezeichnet.

Der ungarische Premierminister äußerte auch seine Frustration gegenüber den Hilferufen aus der Ukraine. Offenbar geht es ihm dabei um die Art und Weise, wie die Ukraine dies tut. Bereits der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hatte sich vor kurzem darüber beschwert, „Ich bin nicht Amazon“ gesagt und „etwas Dankbarkeit“ gefordert.

Orban knüpfte hier an. „Der britische Verteidigungsminister ist den ukrainischen Stil von Kommunikation und Aussagen nicht gewöhnt“, betonte er und ergänzte: „Wenn man Ärger hat und um Hilfe ruft, dann sollte man sich auch benehmen, so ist es zumindest in Ungarn“. Mit den Ukrainern sei es aber nicht der Fall: „Sie machen aggressive Forderungen und nutzen moralische Erpressung.“ Allerdings könne Ungarn die ukrainische Position nicht annehmen, da man sonst selbst in den Krieg gezogen werde. (bb)