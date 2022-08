Visa für Familienzusammenführung: Linke kritisiert Wartezeiten von über einem Jahr

Teilen

Visa für Familienzusammenführung: Linke kritisiert Wartezeiten von über einem Jahr © Boris Zerwann/IMAGO

Angehörige müssen in vielen Ländern mehr als ein Jahr auf einen Termin warten, um einen Antrag auf ein Visum in Deutschland für einen Familiennachzug zu beantragen.

Berlin - Das gilt aktuell beispielsweise für die deutsche Auslandsvertretung im nigerianischen Lagos und in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut (Linke) hervorgeht. Bei der deutschen Botschaft in Beirut, wo auch viele Syrer Anträge zum Familiennachzug stellen, liegt die Wartezeit nach Auskunft des Auswärtigen Amtes derzeit zwischen zwölf Wochen und einem Jahr.

In einigen Ländern müssen Angehörige, die nach Deutschland wollen, inzwischen jedoch nicht mehr so lange warten wie noch Ende 2020, als die Terminvergabe der Visastellen wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt war. In der Antwort der Bundesregierung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es, in der albanischen Hauptstadt Tirana erhielten die Antragsteller inzwischen nach 16 Wochen einen Termin. Ende Dezember lag die Wartezeit in Tirana noch bei über einem Jahr. In der iranischen Hauptstadt Teheran hat sich die Wartezeit von damals 32 Wochen halbiert. Verlängert hat sich der Zeitraum dagegen in Tunis, wo man 33 Wochen auf einen Termin wartet. Das Auswärtige Amt sei bemüht, die Wartezeiten für Visa zur Familienzusammenführung «so kurz wie möglich zu halten» und habe dafür auch schon Maßnahmen ergriffen, etwa Personalverstärkungen und eine Verlagerung der Bearbeitung ins Inland, teilte Staatssekretärin Susanne Baumann der Abgeordneten mit.

Akbulut findet die Wartezeiten zur Beantragung eines Visums zur Familienzusammenführung «inakzeptabel». Sie sagte: «Dass es anders gehen kann, sehen wir im beschleunigten Visaverfahren für Fachkräfte: hier beträgt die Wartezeit für einen Termin Maximum drei Wochen.» Visa zur Familienzusammenführung in Deutschland gibt es im Regelfall nur für die sogenannte Kernfamilie; damit sind Ehegatten, eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartner, minderjährige Kinder sowie Eltern minderjähriger Kinder gemeint. Sowohl Deutsche als auch Ausländer können ihre Angehörigen zu sich holen. Für verschiedene Gruppen gelten - je nach Aufenthaltstitel - unterschiedliche Voraussetzungen, beispielsweise was die Deutschkenntnisse der nachziehenden Familienmitglieder angeht oder die Sicherung des Lebensunterhalts für die Angehörigen. (dpa)