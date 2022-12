Putin bekundet in Gespräch mit Xi Willen zu stärkerer militärischer Zusammenarbeit

Vitali Klitschko: Putins Expansionsstreben wurde vom Westen unterschätzt

Vitali Klitschko hat den Eindruck, dass der Westen das Expansionsstreben des russischen Präsidenten Wladimir Putin unterschätzt hat.

Kiew in der Ukraine - „Der größte Fehler westlicher Politiker war es zu denken, Putin würde sich mit der Annexion der Krim sowie Donezk und Luhansk zufriedengeben“, sagte der Bürgermeister von Kiew dem „Spiegel“ in einem am Freitag veröffentlichten Interview.

Putin gehe „so weit, wie wir es ihm erlauben“, sagte Klitschko. „Er verkauft sich als Sammler ehemaliger russischer Territorien und wird die Ukraine nie akzeptieren, weil sie einmal Teil Russlands war.“ Putin spreche auch über Polen und die baltischen Länder.

„Ihr Deutschen dürft nicht vergessen, ein Teil Deutschlands gehörte ebenfalls zum sowjetischen Imperium“, sagte der frühere Boxweltmeister. „Putin hat jahrelang als KGB-Agent in der DDR gearbeitet. Er könnte auch nach Deutschland einmarschieren. Das ist schwer vorstellbar? Vor einem Jahr war der Krieg in der Ukraine auch schwer vorstellbar.“



Als die russischen Soldaten an der Grenze aufmarschiert waren, habe es natürlich Warnungen vor einem Krieg gegeben. „Aber die Zentralregierung hatte gesagt, alles werde in Ordnung sein, es gebe keinen Krieg“, sagte Klitschko.



„Ich wurde kritisiert, ich solle keine Panik schüren. Ich habe gesagt: Das ist keine Panik, wir müssen bereit sein. Doch keiner konnte sich vorstellen, dass die Russen nach Kiew marschieren.“ Niemand habe es genau einschätzen können, „aber die Wahrscheinlichkeit war ziemlich groß“, sagte der ehemalige Profiboxer dem „Spiegel“.



Auf sein angespanntes Verhältnis zu Präsident Wolodymyr Selenskyj angesprochen betonte Klitschko, es müsse alles getan werden, um den Präsidenten zu unterstützen. „Es ist nicht die Zeit für politische Spiele. Einigkeit ist der Schlüssel zum Sieg“, sagte der Bürgermeister. kbh/ju

Putin bekundet in Gespräch mit Xi Willen zu stärkerer militärischer Zusammenarbeit

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem Videotelefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping seinen Willen zu einer stärkeren militärischen Zusammenarbeit der beiden Länder bekundet. „Wir wollen die Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften Russlands und Chinas stärken“, sagte Putin am Freitag zu Xi.



Den chinesischen Präsidenten nannte er einen „lieben Freund“ und gab bekannt, dass Xi im Frühjahr zu einem Staatsbesuch nach Moskau kommen werde.



Putin rühmte die Bemühungen Moskaus und Pekings, sich dem Druck aus dem Westen entgegen zu stellen. „Vor dem Hintergrund des beispiellosen Drucks und der Provokationen des Westens verteidigen wir unsere Positionen und Prinzipien“, sagte Putin. Ihm zufolge dient „die Koordination zwischen Moskau und Putin auf der internationalen Bühne“ dazu, eine „gerechte und auf dem Völkerrecht basierende Weltordnung“ zu schaffen.



Die Zusammenarbeit auf militärischer und technischer Ebene trage zur Sicherheit und Stabilität bei und habe einen besonderen Platz in der russisch-chinesischen Kooperation, sagte der russische Präsident. „Wir teilen dieselben Ansichten über die Ursachen, den Verlauf und die Logik des anhaltenden Wandels der weltweiten geopolitischen Landschaft.“



Angesichts der westlichen Sanktionen aufgrund der russischen Offensive in der Ukraine will Moskau die Beziehungen zu Peking stärken und nimmt auch die Energiemärkte in Asien in den Blick. China versuchte, sich in dem Konflikt als neutral zu positionieren, lässt seinem strategischen Verbündeten Russland aber diplomatische Unterstützung zukommen.

In den vergangenen Monaten hielten Russland und China mehrere gemeinsame Militärmanöver ab, darunter in dieser Woche eine Marineübung im Ostchinesischen Meer. Bei den Öl-Exporten nach China sei Russland nun mit an der Spitze, sagte Putin. bur/oer/ju