Kein Vizepräsident-Posten für Brandner im Bundestag

Teilen

Brandner wird nicht als Vizepräsident in den Bundestag einziehen. © M. Popow / IMAGO

Die AfD scheitert bei dem Versuch, einen Vizepräsidenten-Posten im Bundestag zu erlangen.

Berlin - Die AfD ist zum wiederholten Mal mit dem Versuch gescheitert, einen Vizepräsidenten-Posten im Bundestag zu erringen. Ihr Kandidat Stephan Brandner erhielt bei der Wahl am Donnerstag lediglich 78 Ja-Stimmen. 592 Abgeordnete stimmten in Berlin gegen den 56-jährigen Rechtsanwalt, acht Parlamentarier enthielten sich. Brandner war Ende 2019 bereits wegen mehrerer umstrittener Äußerungen als Vorsitzender des parlamentarischen Rechtsausschusses abgewählt worden.

Seit ihrem Einzug in den Bundestag im Jahr 2017 war die AfD als einzige Fraktion noch nie im deutschen Parlamentspräsidium vertreten. Sämtliche Kandidaten verfehlten die erforderliche Mehrheit. Auch in dem für die Geheimdienste zuständigen Parlamentarischen Kontrollgremium ist die AfD weiterhin nicht vertreten. Der von ihr nominierte Gereon Bollmann verfehlte die notwendige Mehrheit am Donnerstag ebenfalls deutlich. (dpa)