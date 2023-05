Vogel: Letzte Generation erweist Klimaschutz „Bärendienst“

Johannes Vogel © Political-Moments/IMAGO

Die FDP hat erneut Kritik an den Klimaaktivisten der Letzten Generation geäußert.

Berlin in Deutschland - „Das Problem ist in meinen Augen, dass jede Aktion der Letzten Generation in Wahrheit dazu führt, dass eine wütende Bürgerin und ein wütender Bürger mehr in diesem Land entsteht“, sagte der stellvertretende FDP-Chef Johannes Vogel am Donnerstag im „ARD-“Morgenmagazin.

Menschen würden dadurch gegen das Ziel Klimaschutz aufgebracht. „Familien, Mütter und Väter, die jeden Tag zur Arbeit fahren müssen, dagegen aufzubringen, indem man sie zum Beispiel daran hindert, ihre Familien zu ernähren oder zur Arbeit zu fahren, leistet dem Anliegen Klimaschutz einen Bärendienst“, fügte Vogel hinzu.

Innerhalb der Politik gebe es einen breiten Konsens zum Klimaschutz. In der öffentlichen Debatte und innerhalb der Letzten Generation werde sich teilweise eingeredet, dass es Dissens über das Ziel gebe. „Das gibt es aber nicht“, sagte Vogel. ald/bfi