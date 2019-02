vollkommener Blödsinn, denn die Kleinbauern sind Öko Leute in der Regel, bekämpft von der falschen Agrar Politik korrupter Politiker. Die falsche und Mafiöse Politik duldet auch das Großbauern, in der Odel Verbots Zeit vor den Augen der Bevölkerung herum odeln, auch bei gefrorenen Boden, das keine Gesetze eingehalten werden, wie Abstände zu Hecken, Bächen, Wald. Klein Bauern legen heute mit den Jägern und Einheimischen Wildblumen Wiesen an und oft auch mit den Fischerei Vereinen. Die Mafösen Minister, kriminelle Institutionen wie Andreas Hense:Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR), welche gefälschte Gutachten produzieren, nur die PR von Monsanta übernahmen. Funktioniert noch ein Amt, Behörde in Bayern, kann man überwiegend verneinen, besonders peinliche Landratsämter wie Dachau, wo das Hitler Jagd Gesetz, real mit Jagden auf Schwammerl Sucher und harmlose Hunde Besitzer KUltur Gut ist. Vierkirchen: Dort hat das Volksbegehren, als Erstes in Vierkirchen die 10 % Marke überschritten, was nicht verwundert, was dort 2 Groß Bauern treiben, die Bäche vergiften, das auch viele Wild Tiere, Fischer und Haustiere sterben. Landratsamt Amt Dachau mit Corinna Heinle, ein kriminelles Enterprise, wo auch rund um Sonder Müll Deponien, Kläranlagen, Ackerland (Jetzenbach, Asbach, nach Kolbach)mit zu 20 cm an die Wege zu Naturschutz Gebieten mit Hunde Leinen Zwang erklärt wurde. Für gewisse wenige Jäger, Bauern geht halt Alles in Bayern und das für Millionen Tonnen Export Fleisch, was niemand braucht