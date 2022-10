Von der Leyen: Angriffe auf Energieversorgung in Ukraine sind Kriegsverbrechen

Ursula von der Leyen kritisiert die russischen Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung scharf © Jean-Francois Badias / AP / picture alliance

Russland hat in den vergangenen Tagen mehrere Raketen und Drohnen auf die ukrainische Energieversorgungsinfrastruktur abgefeuert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnet diese als Kriegsverbrechen.

Straßburg - «Gezielte Angriffe auf zivile Infrastrukturen - mit der klaren Absicht, Männer, Frauen und Kinder von Wasser, Strom und Heizung abzuschneiden - sind reine Terrorakte», sagte die deutsche Politikerin am Mittwoch in Straßburg vor dem Europaparlament. Damit beginne «ein neues Kapitel in einem bereits grausamen Krieg». «Das sind Kriegsverbrechen.»

Gerade jetzt müsse man auf Kurs bleiben, sagte von der Leyen. Man werde so lange wie nötig an der Seite der Ukraine stehen und zugleich die EU-Bürger vor dem «Energiekrieg» des russischen Präsidenten Wladimir Putin schützen. Die Kommissionspräsidentin verwies auf ein neues Paket ihrer Behörde im Kampf gegen die Energiekrise. Dies umfasst unter anderem die Möglichkeit für EU-Staaten, gemeinsam Gas zu kaufen und so die Preise zu drücken. (dpa)