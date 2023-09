Von der Leyen: Mario Draghi soll Bericht zur Wirtschaftszukunft der EU erstellen

Von der Leyen bescheinigt Ukraine „große Schritte“ auf Weg zur EU

Ursula von der Leyen © Alessandro Bremec/Imago

Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, hat die Ukraine für ihre Fortschritte auf ihrem Weg zum EU-Beitritt gelobt.

Brüssel in Belgien - „Wir haben die großen Schritte gesehen, die die Ukraine bereits gemacht hat, nachdem ihr der Kandidatenstatus verliehen wurde“, sagte von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union am Mittwoch im Straßburger EU-Parlament.

Im Hinblick auf dem Krieg in der Ukraine betonte die Kommissionspräsidentin, dass die EU Kiew „so lange wie nötig“ zur Seite stehen werde. Vier Millionen Ukrainer hätten seit Beginn des Krieges in der EU Zuflucht gefunden, sagte sie. Die Kommission werde nun den Mitgliedstaaten eine Verlängerung des Schutzstatus für die Ukrainerinnen und Ukraine in der EU vorschlagen.



Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatten die EU-Mitgliedstaaten erstmals gemeinsam die sogenannte Richtlinie zum vorübergehenden Schutz aktiviert. Sie sorgt dafür, dass Ukrainer in der EU ohne Asylverfahren schnell und unbürokratisch einen Aufenthaltstitel erhalten.



In ihrer Rede sagte von der Leyen weiter, es sei an der Zeit, „der Entschlossenheit“ der Ukraine und weiterer EU-Beitrittskandidaten „gerecht zu werden“ und eine Erweiterung der Staatengemeinschaft in den Blick zu nehmen. „Ich glaube, dass Europa auch mit mehr als 30 Staaten funktioniert“, betonte von der Leyen.



Bei der Aufnahme neuer Mitglieder sollte die EU jedoch nicht auf eine Änderung ihrer Gründungsverträge warten, mahnte die EU-Kommissionspräsidentin. „Eine erweiterungsfähige Union können wir rascher erreichen.“ Dafür müssten nun praktische Fragen geklärt werden, wie eine Union mit mehr als 30 Ländern in der Praxis funktionieren könne.



Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die EU der Ukraine im vergangenen Jahr den Status eines EU-Beitrittskandidaten verliehen. Zu den Auflagen für einen Beitritt gehört unter anderem die Bekämpfung der Korruption. Weitere Beitrittskandidaten sind das ukrainische Nachbarland Moldau sowie die fünf Westbalkanstaaten Albanien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien.

Von der Leyen betonte zudem, sie wisse, wie wichtig eine EU-Perspektive auch für viele Menschen in Georgien sei. Die Kaukasusrepublik bemüht sich seit Jahren um einen Beitritt zur EU. lt/ju

Von der Leyen: Mario Draghi soll Bericht zur Wirtschaftszukunft der EU erstellen

Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, soll in einem Bericht die wirtschaftlichen Chancen und Risiken der EU ausarbeiten. Draghi sei „einer der größten Wirtschaftsexperten Europas“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union im Straßburger EU-Parlament. Sie habe ihn deshalb gebeten, einen Bericht über die Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit zu erstellen.



Draghi - der später knapp zwei Jahre lang Regierungschef seines Heimatlandes Italien war - prägte als Zentralbankchef während der Euro-Schuldenkrise wie kaum ein anderer die europäische Finanzpolitik. Mit seiner Ankündigung, die EZB werde tun „was immer nötig ist“, um den Euro zu retten, ging er in die Geschichte ein.



Von der Leyen griff dieses Zitat nun auf: Europa werde „was immer nötig ist tun, um seinen Wettbewerbsvorteil zu halten“. Draghi sei der Beste, um den Weg dahin aufzuzeigen. pe/hcy