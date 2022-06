Von der Leyen besucht Rom und den Papst

Ursula von der Leyen bei einer Plenartagung zu Schlussfolgerungen der Sondertagung des Europäischen Rates vom Mai 2022 © IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Die Stadt Rom und Papst Franziskus bekommen in dieser Woche Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Rom - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besucht in dieser Woche Rom und wird dabei auch von Papst Franziskus empfangen. Am Freitagvormittag (10.30 Uhr) erhält die deutsche Politikerin vom Oberhaupt der katholischen Kirche eine Audienz im Apostolischen Palast, wie der Vatikan am Mittwoch bestätigte. Danach stehen Arbeitstreffen mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin sowie Erzbischof Paul Gallagher, dem Sekretär für die Beziehungen mit den Staaten und damit inoffiziell «Außenminister» des Kirchenstaates, an. Dabei dürfte der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt stehen.

Bereits am Donnerstag hat von der Leyen in der italienischen Hauptstadt Termine: Unter anderem trifft sie Staatspräsident Sergio Mattarella und Bürgermeister Roberto Gualtieri. Außerdem wird die 63-Jährige bei einer Auftaktveranstaltung zum Festival des «Neuen Europäischen Bauhaus» sein, einer von ihr geförderten Initiative für eine gemeinsame, faire, nachhaltige und umweltfreundliche Zukunft. (dpa)