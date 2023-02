Von der Leyen ruft Verbündete zu Intensivierung der Ukraine-Unterstützung auf

Ursula von der Leyen © Nicolas Landemard / Le Pictorium/IMAGO

Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, hat die Partner dazu gedrängt, ihre militärische Hilfe für die Ukraine zu verstärken.

München in Deutschland - „Wir müssen noch etwas draufsetzen und wir müssen die wirklich massive Unterstützung beibehalten“, sagte von der Leyen am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das sei notwendig, damit „diese imperialistischen Pläne“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin „komplett scheitern“.

Von der Leyen betonte, es sei an der Zeit, die standardisierte Produktion von Waffen und Munition in Europa zu beschleunigen. Es könne nicht sein, dass „wir Monate, Jahre warten müssen, bevor wir in der Lage sind, uns neu zu versorgen“, fügte sie hinzu.



Die EU-Staaten diskutieren diplomatischen Quellen aus Brüssel zufolge derzeit Maßnahmen, um gemeinsam Munition für die Ukraine zu produzieren. ma/se

Strack-Zimmermann zieht kritisches Fazit zu Scholz‘ Krisenmanagement

Knapp ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat die FDP-Wehrexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ein kritisches Fazit zum Krisenmanagement von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gezogen. Zwar habe der Kanzler kurz nach Kriegsbeginn mit seiner Zeitenwende-Rede und dem Sondervermögen für die Bundeswehr ein „deutliches Zeichen auch an die internationale Gemeinschaft“ gesetzt, sagte Strack-Zimmermann der Nachrichtenagentur AFP. Das habe in der EU und in der Nato „große Sympathien“ ausgelöst.

„Leider wurde diese Stimmung im Laufe der Monate wieder relativiert, weil es nach den staatstragenden Worten des Kanzlers zu lange gedauert hat, bis Deutschland anfing, die Ukraine auch mit militärischem Material und Waffen wirklich zu unterstützen“, fügte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses hinzu.



Positiv hob Strack-Zimmermann hervor, dass Scholz „als Regierungschef offensiv Industriestandorte besuchte, um sich persönlich ein Bild zu machen, welche Waffen wir überhaupt an die Ukraine liefern könnten“. Prinzipiell hätte sie sich vom Kanzler aber schnellere und couragiertere Entscheidungen gewünscht.



Dazu sagte Strack-Zimmermann: „In einer solchen Krise gehört es dazu, zwar in Abstimmung mit den Verbündeten, aber der geographischen Lage und wirtschaftlichen Potenz entsprechend zu agieren, mutig Führung zu übernehmen und nicht nur dann zu reagieren, wenn der innerdeutsche und internationale Druck zunimmt.“



Zu einem ähnlichen Befund kam der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt (CDU). „Krise braucht Führung, und Führung braucht Kommunikation“, sagte Hardt zu AFP. An beidem mangele es bei Scholz. „Durch sein Schweigen und Verklausulieren zu allen wichtigen Krisenentscheidungen verspielt er Vertrauen und Gefolgschaft“, kritisierte der CDU-Politiker.



Hardt kritisierte insbesondere die Entscheidungsfindung des Kanzlers in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine. Hier zeige sich „das Bild eines getriebenen Kanzlers, der die Partner erst lange durch mangelnde Bereitschaft für Exportgenehmigungen bevormundete und sie jetzt als angebliche Zauderer dastehen lässt“.



Es sei „zu befürchten, dass dies eines Tages auf uns zurückfällt“, sagte Hardt. „Deutschland kann sich nicht in wichtigen Fragen stets unangenehm in den Hintergrund drängen und dann plötzlich Gefolgschaft erwarten. pw/mt