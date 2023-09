Von der Leyen spricht sich für internationales KI-Gremium aus

Teilen

Ursula von der Leyen. © Chris Emil Janssen/Imago

Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, hat sich dafür ausgesprochen, ein internationales Gremium von Experten nach dem Vorbild des Weltklimarates IPCC zu bilden, das sich mit der Künstlichen Intelligenz (KI) befasst.

Brüssel in Belgien - „Hunderte führende KI-Entwickler, Akademiker und Experten haben kürzlich gewarnt, dass KI neben anderen gesellschaftlichen Risiken wie Pandemien und Atomkrieg globale Priorität haben sollte“, sagte sie am Mittwoch im EU-Parlament.

Das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) geht auf die Vereinten Nationen zurück und soll die weltweite Forschung zum Klimawandel bündeln, um so eine wissenschaftliche Basis für politische Entscheidungen zu schaffen. „Ich glaube, wir brauchen ein ähnliches Gremium für KI“, sagte von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union in Straßburg.



Wissenschaftler könnten sich im Rahmen eines solchen Gremiums mit Technologieunternehmen über die Risiken und Nutzen von KI für die Menschheit austauschen. „Dadurch können wir eine schnelle und global koordinierte Reaktion entwickeln“, führte die Kommissionschefin aus.



Die EU arbeitet auf Initiative der Kommission an einem ambitionierten KI-Gesetz, das die Entwicklung neuer Technologien streng regulieren, zugleich aber Innovation nicht ausbremsen soll. Vorgesehen ist etwa eine Kennzeichnungspflicht für mittels KI erstellter Inhalte und ein Verbot von KI zur Gesichtserkennung in Echtzeit.



„Unser KI-Gesetz ist bereits eine Blaupause für die ganze Welt“, sagte von der Leyen. „Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, die Regeln schnellstmöglich zu verabschieden und uns der Umsetzung zuzuwenden.“ Das Gesetz wird allerdings voraussichtlich frühestens 2026 in Kraft treten. Bis dahin setzt Brüssel auf freiwillige Absprachen mit Technologieunternehmen. pe/hcy