Vor Landtagswahl in Niedersachsen: SPD siegessicher

Wer regiert künftig Niedersachsen: CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann (l) oder Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD? © Julian Stratenschulte/dpa

Am Sonntag wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. SPD und CDU liegen in Umfragen mehrere Prozentpunkte auseinander. Nicht nur die Frage, wer stärkste Kraft wird, dürfte am Wahlabend für Spannung sorgen.

Hannover - Vor der Landtagswahl in Niedersachsen zeigt sich die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil siegessicher - die CDU um Herausforderer Bernd Althusmann ist ebenfalls noch überzeugt, stärkste Kraft werden zu können. Am Sonntag sind rund 6,1 Millionen Menschen aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen.

Regierungschef Weil erhielt am Samstagnachmittag in Hannover prominente Unterstützung - Kanzler Olaf Scholz und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidenten Malu Dreyer kamen zum Wahlkampfabschluss ihres Parteifreundes.

Althusmann zeigte sich am Samstag weiterhin kämpferisch. „Umfragen liegen auch nicht immer richtig, das haben wir zuletzt in NRW gesehen“, sagte er. Viele Wähler hätten sich noch nicht entschieden, wen sie wählen wollen.

SPD in Umfragen vor der CDU

In den jüngsten Umfragen lag die SPD (31 bis 32 Prozent) knapp vor der CDU (27 bis 30 Prozent), gefolgt von den Grünen (16 bis 19 Prozent). Die AfD (9 bis 11 Prozent) könnte sich auf ein zweistelliges Ergebnis verbessern, die FDP (5 Prozent) muss um den Verbleib im Landtag in Hannover zittern. Die Linke (3 bis 4 Prozent) lag knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist zur Unterstützung nach Niedersachsen gereist. © Michael Kappeler/dpa

Derzeit regiert die SPD noch mit der CDU. Die Wunsch-Koalition von Weil ist ein rot-grünes Bündnis, die beiden Parteien können auf eine Mehrheit hoffen. Mit den Grünen hatte Weil bereits in seiner ersten Amtszeit zusammen regiert.

In den Reden von Weil, Scholz und Dreyer waren die Auswirkungen der Energiekrise und hohen Inflation einmal mehr die bestimmenden Themen - wie in weiten Teilen des Wahlkampfes.

Wahlkampf ohne Landesthemen

Landespolitische Aspekte spielten nur eine untergeordnete Rolle im Wahlkampf. Dabei hätte es mit fehlenden Lehrern und Erziehern oder dem Umbau der Landwirtschaft in dem Agrarland durchaus wichtige Themen gegeben.

Weil warf seinem Herausforderer Althusmann am Samstag vor, dass er keinen Landtagswahlkampf geführt habe, sondern einen gegen die Ampel-Koalition in Berlin. „Was für ein schwaches Bild“, kritisierte der SPD-Politiker.

Weil ist seit Anfang 2013 Regierungschef in Hannover. Im Falle einer Wiederwahl könnte er den Rekord von Ernst Albrecht (CDU) als Ministerpräsident mit der längsten Amtszeit in Niedersachsen brechen - dieser führte von 1976 bis 1990 die Landesregierung. Die Wahlperiode des Landtags dauert fünf Jahre.

Hohe Beliebtheitswerte für Weil

Die SPD setzte im Wahlkampf stark auf die hohen Beliebtheitswerte von Weil. In Umfragen zum bevorzugten Ministerpräsidenten - Weil oder Althusmann - lag der SPD-Mann regelmäßig deutlich vor seinem Herausforderer. Auch dank dieses Amtsbonus sind die Umfragewerte der SPD in Niedersachsen deutlich besser als im Bund.

Bernd Althusmann (2.v.l), CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niedersachsen, hat sich Unterstützung von Friedrich Merz (3.v.l) geholt. © Michael Matthey/dpa

Wenige Tage vor der Wahl musste Weil allerdings einen Dämpfer hinnehmen, als ein Bund-Länder-Gipfel zur Energiekrise unter seinem Vorsitz ohne Ergebnis blieb - Wasser auf die Mühlen der CDU, die der Bundesregierung um Kanzler Scholz vorwirft, keinen klaren Plan zur Bewältigung der Energiesorgen zu verfolgen. dpa