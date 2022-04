Vorläufiges Endergebnis: Stichwahl zwischen Macron und Le Pen

Stichwahl zwischen Marcon und Le Pen © Luc Nobout/IMAGO

Es wird in Frankreich wieder eine Stichwahl zwischen dem liberalen Präsidenten Emmanuel Macron und der Rechten Marine Le Pen um das höchste Staatsamt geben.

Paris - Das Innenministerium in Paris veröffentlichte am Montagmorgen das vorläufige Endergebnis.

Nach Auszählung der Stimmen aller registrierten Wähler gewann Macron demnach 27,84 Prozent und Le Pen 23,15 Prozent. Der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon mit 21,95 Prozent auf Platz drei. Damit treten der amtierende Staatschef und seine Konkurrentin vom Rassemblement National am 24. April in einer Stichwahl gegeneinander an.

Der Rechtsextreme Éric Zemmour zog nach den Angaben des Innenministeriums mit 7,07 Prozent an der Konservativen Valérie Pécresse mit 4,78 Prozent vorbei. Die sozialistische Kandidatin Anne Hidalgo lag abgeschlagen bei 1,75 Prozent. Der Grüne Yannick Jadot kam auf 4,63 Prozent.

Der französische Staatschef hat weitreichende Machtbefugnisse und amtiert fünf Jahre. Etwa 48,7 Millionen Französinnen und Franzosen waren zur Wahl eingeschrieben. Die Wahlbeteiligung lag laut Innenministerium bei 73,69 Prozent. Das offizielle Wahlergebnis verkündet der französische Verfassungsrat bis spätestens Mittwoch. (dpa)