Passen in jede Hosentasche: USA liefern der Ukraine Nano-Drohnen „Black Hornets“

Von: Bona Hyun

Waffen im Ukraine-Krieg: Die USA wollen offenbar weitere Black Hornet Drohnen liefern. © piemags/imago (Archivbild)

„Black Hornets“ könnten der Ukraine einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Sie gelten als einer der die kleinsten, unbemannten Fluggeräte.

Kiew – Sie sind klein und für den Gegner kaum sichtbar: „Black Hornets“-Drohnen könnten der Ukraine im Krieg gegen Russland einen Vorteil bringen. Die Nano-Drohnen werden hauptsächlich zur Aufklärung eingesetzt werden. Bereits in der Vergangenheit erhielt die Ukraine von westlichen Verbündeten „Black Hornet“-Drohnen (zu Deutsch: „schwarze Hornissen). Nun soll eine zeitnahe Lieferung aus den USA erfolgen.

Vorteil für die Ukraine bei der Offensive – Was können „Black Hornets“?

Die kleinen Aufklärungsdrohnen sind sehr leicht und so gut wie lautlos. Laut Angaben der Bundeswehr können sie mit einer Flugzeit von bis zu 25 Minuten Live-Videos und HD-Einzelbilder an den Soldaten übertragen, der sie einsetzt. Die nur hosentaschengroßen Nano-Drohnen ermöglichen Fußsoldaten ohne spezielle Ausbildung eine sofortige, getarnte Aufklärung.

Die Mini-Drohnen sind Teil eines offenbar zugesagten US-Militärpakets im Wert von 400 Millionen US-Dollar an die Ukraine, wie eine anonyme Quelle gegenüber der Agentur AP mitteilte. In dem Paket soll zudem Munition enthalten sein für Raketen des High-Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) und des National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS) bis hin zu Abwehrraketen vom Typ Stinger und Javelins. Die Waffen sollen über die Abzugsbefugnis des Präsidenten zur Verfügung gestellt werden. Diese ermöglicht es dem Pentagon, schnell Gegenstände aus seinen eigenen Beständen zu entnehmen und an die Ukraine zu liefern – oft innerhalb von Tagen.

Was kann die „Black Hornet“-Drohne? „Black Hornet“-Drohnen wurden von dem norwegischen Unternehmen Prox Dynamics für die britische Armee entwickelt. Die Drohne hat Abmessungen von 10 mal 2,5 cm und wiegt etwa 16 Gramm. Sie passt leicht in eine Hand. „Black Hornets“ sind für Kampfeinsätze auf kurze Distanz konzipiert, unter anderem für die Kriegsführung in Städten. Die Minidrohne hat eine Betriebszeit von 25 Minuten. Sie ist in der Lage, Ziele in einer Entfernung von bis zu zwei Kilometern zu erkennen. Die maximale Fluggeschwindigkeit beträgt 21,49 km/h.

Waffen im Urkaine-Krieg: Ukraine erhielt „Black Hornets“ schon von westlichen Verbündeten

Bereits in der Vergangenheit erhielt die Ukraine von westlichen Verbündeten „Black Hornet“-Drohnen. Vor einigen Tagen verkündete das Verteidigungsministerium in Norwegen, dass das Land der Ukraine 1.000 solcher Drohnen liefern würde. Norwegens Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram bezeichnete „Black Hornets“ als „einfach zu bedienen, robust, schwer zu entdecken und besonders gut für den Kampf in städtischen Gebieten geeignet.“ Dank ihrer Nachtsichtfunktion können die Drohnen auch im Dunkeln genutzt werden. Im Ukraine-Krieg werden sie bereits zur Aufklärung und Zielidentifizierung eingesetzt.

Ukraine setzt auf eigene Erfindung „Wilde Hornissen“ im Ukraine-Krieg

Die Ukraine setzt erfinderisch auf ähnliche Kampfmittel aus eigener Produktion. Ukrainische Soldaten berichten von dem Bau „Wilder Hornissen“. Diese Mini-Drohnen sind rund 20 Zentimeter groß, fliegen bis zu 150 km/h schnell und können bis zu zwei Kilogramm transportieren – beispielsweise eine Panzerabwehrrakete. Ein weiterer bedeutender Vorteil ist, dass die „Wilden Hornissen“ keinen GPS-Sender haben. Deshalb können die Soldaten der russischen Armee sie viel schwerer identifizieren, heißt es. (bohy)