Vorteile einer Partnerschaft zwischen der EU und Japan

Präsident des Europäischen Rates Charles Michel, japanischer Premierminister Fumio Kishida und Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen © IMAGO / Kyodo News

Eine neue Partnerschaft zwischen der EU und Japan soll bei der Entwicklung von digitalen Technologien, Cybersicherheit und künstlicher Intelligenz helfen.

Tokio - «Führung in diesem Bereich ist der Schlüssel zu unserer Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Tokio im Anschluss an ein Gipfeltreffen zwischen der EU und Japan. Die digitale Partnerschaft sei die erste dieser Art zwischen der EU und einem anderen Land. Beide Seiten einigten sich zudem darauf, ihre strategische Partnerschaft zu nutzen, um die Lieferketten zum Beispiel bei Halbleitern zu stärken und zu diversifizieren, wie von der Leyen sagte.

Stärkeres Einbringen im Indo-Pazifik

Die Europäische Union (EU) will künftig eine aktivere Rolle im Indo-Pazifik spielen. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag am Rande des 28. EU-Japan-Gipfels in Tokio auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. «Wir wollen in einer für unseren Wohlstand so wichtigen Region mehr Verantwortung übernehmen», schrieb sie. Sie würdigte zudem Japans «starke» Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Japan ist eines von fünf Ländern in der indo-pazifischen Region, die nach Russlands Einmarsch in die Ukraine Sanktionen gegen Moskau beschlossen hatten.

Für die EU ist Japan einer der wichtigsten Verbündeten in der indo-pazifischen Region. Beide Seiten wollen ihre Zusammenarbeit vertiefen. An dem Gipfel in Tokio nimmt von EU-Seite neben von der Leyen auch der belgische EU-Ratspräsident Charles Michel teil. Dabei geht es auch um eine Partnerschaft zwischen der EU und Japan im Digitalbereich.