Deutschland liefert Waffen an die Ukraine: Auch „Super-Rakete Vulcano“ mit dabei

Deutschland soll Vulcano-Raketen an die Ukraine liefern. Sie gelten als besonders präzise, auch bei beweglichen Zielen.

München - Seit genau sechs Monaten tobt der Krieg in der Ukraine. Fast eine Million Menschen sind aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet, wie das Innenministerium mitteilte. Derweilen kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz neue Waffenlieferungen an die Ukraine an. Die Lieferung umfasse hochmoderne Flugabwehrsysteme, Raketenwerfer, Munition und Anti-Drohnen-Geräte. Auf der Liste der militärischen Unterstützungsleistung lässt sich auch die 155-mm-Geschosse vom Typ „Vulcano“ finden. Sie sollen zur präzisesten Artilleriemunition gehören und werden als „Super-Rakete“ bezeichnet.

Deutschland liefert Super-Rakete „Vulcano“ an die Ukraine

Insgesamt 255 Schuss Vulcano-Artilleriemunition soll an die Ukraine geliefert werden. Das Projektil wurde im Auftrag der deutschen und italienischen Regierung von den Unternehmen „Leonardo“ und „Diehl Defence“ entwickelt. „Die Vulcano-Raketen können gezielt wertvolle Punkte aus weiter Distanz treffen“, erklärte Thomas Jäger, Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln, dem Focus. Sie sind für eine genaue Punktzielbekämpfung auf Distanzen geeignet.

Eine Panzerhaubitze 2000 feuert die „Vulcano“-Munition ab. © Screenshot/YouTube/LeonardoCompany

Die Geschosse können eine Distanz von bis zu 70 Kilometern zurücklegen. Die Vulcano befinde sich noch in der Qualifizierungsphase der Bundeswehr, erklärte Jäger. Dafür werden sie „in der italienischen Marine für operationelle Einsätze erprobt“, so Jäger weiter. Die Ukraine wird dann der erste Nutzer der Vulcano-Geschosse sein. Doch der genaue Zeitpunkt der Lieferung ist noch unklar: „Da die Vulcano sich noch in der Produktion befindet, ist der Lieferzeitpunkt aktuell noch nicht ersichtlich“, sagte Jäger.

Waffenlieferungen an die Ukraine: Nur wenige Raketen werden geliefert

Der Hersteller schreibt, dass die Raketen höchst effektiv gegen weiche Ziele, Fahrzeuge, halb gepanzerte Fahrzeuge, Infrastrukturen und alle Arten typischer Infanteriegefechtsstände einsetzbar sind. Die Rakete werden als die präzisesten Artilleriemunitionen für Land- und Marine-Anwendungen weltweit beschrieben.

Die USA lieferten die Mehrfachraketenwerfer Himars an die Ukraine. Bislang galten die Himars-Raketen mit einer Reichweite von 80 Kilometern als besonders stark. Sie sind eher auf stationäre Ziele ausgerichtet, während die Vulcano-Raketen auch bewegte Ziele treffen können. Ein Berater des US-Außenministeriums prognostizierte auch bereits, dass die Himars-Raketenwerfer bald ausgehen könnten.

„Wenn man sich die immense Anzahl an russischen Raketen anschaut, die pro Tag die Ukraine treffen, erscheinen die 255 Vulcano-Raketen im Vergleich wenig“, sagte der Politikwissenschaftler. Der ukrainischen Oberkommandierenden Walerij Saluschnyj schätzt, dass täglich etwa 40.000 bis 60.000 Schuss Munition der russischen Armee auf Stellungen der ukrainischen Armee abgeschossen werden. „Um weiche Ziele hinter der russischen Front zutreffen, wird die Lieferung trotz der eher geringen Anzahl einen Unterschied für die Ukrainer machen“, so Jäger. (vk)