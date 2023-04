Geheimwaffe der Ukraine mit Teilen aus Deutschland? Russisches Video birgt Überraschung

Von: Stephanie Munk

Teilen

Russische Soldaten filmten eine Switchblade 600-Drohne, die offenbar die Ukraine von den USA geliefert bekommen hat. © Screenshot Twitter

Russische Soldaten filmten eine Drohne, die die Ukraine abfeuerte - und enthüllten damit offenbar eine Geheimwaffe aus den USA. Möglicherweise stammen Teile sogar aus Deutschland.

Moskau/Kiew - Über welche Waffen verfügt die Ukraine zur Verteidigung gegen Russland? Ein Video, dass in den sozialen Medien aufgetaucht ist, enthüllt, dass offenbar auch High-Tech-Drohnen aus den USA darunter sind. Von denen war es bis jetzt ungewiss, ob sie im Ukraine-Krieg bereits geliefert wurden. Außerdem bemerkenswert: In der Drohne sind angeblich Teile eines deutschen Herstellers verbaut.

Russische Soldaten filmen Drohne - Geheimwaffe der Ukraine?

Das Video teilt unter anderem der Twitter-Account „Ukraine Weapons Tracker“. Aufgenommen haben es offenbar russische Soldaten, nachdem das Geschoss in ihrer Nähe eingeschlagen war. Es handelt sich um die erste Aufnahme einer Switchblade 600-Lenkdrohne, heißt es. Diese könne Ziele treffen, die bis zu 40 Kilometer entfernt seien, und mächtige Sprengköpfe transportieren - viel größere als beispielsweise die Switchblade 300-Drohne, die die USA der Ukraine laut Bild schon vor längerem zur Verfügung stellten.

Erster bestätigter Einsatz von Switchblade 600-Drohnen in der Ukraine

Auch das US-Technologiemagazin Popular Mechanics berichtet vom Auftauchen der Drohne in dem Video russischer Soldaten. „Dieses Filmmaterial enthüllt den ersten bestätigten Einsatz der panzerbrechenden Switchblade-600-Drohne, die die USA letztes Jahr erstmals zur Lieferung in die Ukraine bestellt hatten“, heißt es dort.

Die USA hätten im Frühjahr 2022 zehn solcher Drohnen beim Hersteller „AeroVironment“ bestellt, es habe jedoch Produktionsverzögerungen gegeben. Im Spätherbst 2022 seien dann vermutlich die erste Switchblade 600-Drohnen in der Ukraine angekommen. Ende Februar 2023 hätte die Joe Biden-Regierung eine neue Lieferung von Switchblade 600-Drohnen „als Teil eines Zwei-Milliarden-Dollar-Waffenpakets ohne Mengenangabe“ angekündigt.

US-Hersteller preist High-Tech-Drohne an - „Mit präziser tödlicher Wirkung“

Auf der Homepage des US-Herstellers der Drohne, „AeroVironment“, heißt es, die Switchblade 600 sei die „nächste Generation von Lenkwaffen mit erweiterter Reichweite“. Sie verfüge über eine hochpräzise Optik, könne über 40 Minuten lang in der Luft kreisen und einen Sprengkopf tragen, der sogar Panzer auf größere Entfernungen durchbrechen könne. Die Waffe könne auf diese Weise Ziele außer Sichtweite sowie gepanzerte Fahrzeuge „mit präziser tödlicher Wirkung anvisieren“.

Ukraine-Krieg: Propeller der Drohne von deutschen Modellbau-Hersteller?

Ein anderes bemerkenswertes Detail des Drohnen-Videos will die Bild enthüllt haben: Die Propeller der Drohnen sollen von dem deutschen Hersteller „aero naut“ aus Reutlingen in Baden-Württemberg stammen. Eigentlich eine Modellbau-Firma, die auf der Homepage tatsächlich Klappluftschrauben verkauft, die so aussehen wie die in dem nun aufgetauchten Video. Die Propeller-Teile aus Carbon sind im Online-Shop des Herstellers in verschiedenen Größen erhältlich - ab einem Preis von 8,50 Euro pro Stück. Von einer militärischen Nutzung ist dabei allerdings keine Rede, sondern vom „Standard im Elektroflug“.

Die „preisgekrönten“ Propeller von „aero naut“ weckten dennoch „das Interesse globaler Rüstungskonzerne“, spekuliert die Bild. Schon 2019 sei zutage getreten, dass die russische Armee in ihren Spionage-Drohnen ebenfalls Klappluftschrauben des deutschen Modellbau-Herstellers verbaut habe. Geschäftsführer Thorsten Rechthaler hätte damals erklärt: „Eine industrielle oder militärische Nutzung unserer Produkte ist und war nie vorgesehen.“ Man werde untersuchen, „inwieweit hier von unserer Seite Maßnahmen gegen eine solche Nutzung ergriffen werden können“.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Die hochmodernen Drohnen könnten auch in der geplanten Gegenoffensive der Ukraine eine Rolle spielen. Acht neue Sturmbrigaden bereiten sich derzeit in geheimen Trainings auf die Rückeroberung ihrer Gebiete vor. (smu)