Umfrage zur Militärhilfe für Ukraine: Viele Ostdeutsche fordern Zurückhaltung

Von: Bona Hyun

Ukraine-Krieg: Sollte Deutschland Kiew militärisch mehr unterstützen? Viele in Ostdeutschland fordern Zurückhaltung. © Evgeniy Maloletka/dpa

Laut einer Umfrage wollen Dreiviertel der Deutschen weitere oder stärkere Militärhilfe für Kiew. Das sehen besonders viele in Ostdeutschland anders.

Berlin – Seit dem Ukraine-Krieg haben sich Diskussionen um Militärhilfe für Kiew, insbesondere über die Lieferung von Waffen, verschärft. Soll Deutschland die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen? In einer Umfrage des ZDF-Politbarometers von April wird ein gespaltenes Meinungsbild der Bürger ersichtlich.

Umfrage zur Militärhilfe für Ukraine: Primär Ostdeutsche fordern Zurückhaltung

Demnach sprechen sich 28 Prozent der Befragten für eine stärkere Militärhilfe des Westens für die Ukraine aus. 45 Prozent finden, dass der Westen die Ukraine „wie bisher“ militärisch unterstützen sollte. 22 Prozent fänden weniger Militärhilfe besser. Laut ZDF-Politikchef Matthias Fornoff hätten vor allem Anhänger der Grünen und SPD für eine stärkere militärische Unterstützung gestimmt. Zurückhalten forderten laut Fornoff besonders viele Menschen in Ostdeutschland. Baldige Friedensverhandlungen würden nur etwa jeder Zehnte erwarten.

Vergangenes Jahr wurden deutsche Bürger explizit zur Lieferung schwerer Waffen befragt. Damals fanden 56 Prozent der Befragten die Lieferung etwa von Panzern richtig, 39 Prozent sprechen sich dagegen aus, wie aus dem ZDF-Politbarometer hervorging. Anhänger der Linken und der AfD sprechen sich in der aktuellen Umfrage mit 72 Prozent und 56 Prozent auch weiterhin überwiegend dagegen aus.

Waffen für die Ukraine: Deutschland genehmigt Lieferung von Kampfjets

Bislang hat der Westen der Ukraine mit zahlreicher Militär-Ausrüstung ausgeholfen. Aus Deutschland sind bereits die geforderten Leopard-Panzer gekommen. Vor kurzem erteilte die Bundesrepublik ebenfalls Polen die Genehmigung, Kampfjets aus DDR-Beständen zu liefern.

Auch das Flugabwehrsystem Patriot soll die Ukraine weiterhin gegen russische Luftangriffe unterstützen. Vor einigen Tagen teilte die Bundesregierung mit, das Waffensystem sei geliefert worden. Umstritten ist jedoch die Stationierung deutscher Patriot-Systeme in der Slowakei und in Polen. In Polen sollten die Flugabwehrsysteme zum Juni abgezogen werden. Doch offenbar wird es vorerst noch Gespräche mit den NATO-Partnern geben. „Die Aussagen zu Stationierungsplänen unserer Patriot-Staffel in Polen und der Slowakei bezogen sich auf ursprüngliche Planungen“, erklärte das Ministerium. (bohy)