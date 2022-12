„Händler des Todes“ nach US-Haft zurück in Russland - er tritt Putin-naher Partei bei

Der freigelassene Waffenhändler Viktor But engagiert sich in der russischen Politik und tritt der Liberalen Demokratischen Partei Russlands bei.

Zeremonie am Kreml

Von Bedrettin Bölükbasi schließen

Der Waffenhändler But wird von der russischen Politik mit offenen Armen empfangen und tritt mit einer Zeremonie am Kreml einer Putin-nahen Partei bei.

München – Nach mehr als 14 Jahren in US-Gefangenschaft wurde der als „Händler des Todes“ bezeichnete russische Waffenhändler Viktor But am vergangenen Donnerstag (8. Dezember) freigelassen. Die USA tauschten ihn gegen die in Russland inhaftierte Basketballspielerin Brittney Griner aus.

In Moskau wird der Gefangenenaustausch als Erfolg russischer Verhandlungskraft verkauft. But dürfte jedenfalls nicht so schnell wieder in Vergessenheit geraten. Nach einem Fernsehinterview, in dem er seine Unterstützung für den Ukraine-Krieg verkündete, ist der Waffenhändler schon den nächsten Schritt gegangen und einer Partei beigetreten.

„Händler des Todes“ nun Mitglied bei pro-Putin-Partei – „Symbol für Kampf für unsere Prinzipien“

Dabei handelt es sich um die ultra-nationalistische „Liberale Demokratische Partei Russlands“ (LDPR), die sich zwar als unabhängig bezeichnet, jedoch die Agenda von Kreml-Chef Wladimir Putin unterstützt. Gegründet wurde die Partei vom im April verstorbenen russischen Hardliner Wladimir Schirinowski, der eine Ausweitung der russischen Grenzen bis zum Indischen Ozean forderte. Zuletzt war er aufgefallen, als er schon im Dezember 2021 das unmittelbare Datum des russischen Angriffs auf die Ukraine hervorgesagt hatte.

Nach Angaben des oppositionellen Nachrichtenportals The Insider wurde But bei einer Zeremonie in der Nähe des Kremls in die Partei aufgenommen. Parteichef Leonid Sluzki überreichte dem Waffenhändler seine Parteikarte und lobte ihn laut der US-Zeitung Wall Street Journal (WSJ) als einen „mutigen Mann, der zu einem Symbol für den Kampf für unsere Prinzipien geworden ist“. Im Kurznachrichtendienst Telegram veröffentlichte die Partei Aufnahmen zur Zeremonie.

But tritt russischer Hardliner-Partei bei – Kreml sieht „persönliche Entscheidung“

Sluzki verwies außerdem auch auf weitere Namen, die in westlichen Ländern zur Gefängnisstrafe verurteilt, aber schließlich von Moskau ins Land zurückgeholt wurden. „Wir werden jeden, der außerhalb unseres Vaterlandes in Schwierigkeiten geraten ist nach Hause holen“, zitierte WSJ den russischen Politiker. „Wir werden uns um sie kümmern“, so Sluzki.

But hingegen bedankte sich sowohl bei Sluzki als auch beim verstorbenen Schirinowski „für Ihre Hilfe, mich aus der Gefangenschaft in den Vereinigten Staaten zu befreien“. Auf eine entsprechende Frage über die Mitgliedschaft von But bei der Partei betonte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, es handle sich um eine „persönliche Entscheidung“ des Waffenhändlers. Der Sprecher teilte auch mit, Putin und But hätten sich nach dem Gefangenenaustausch nicht getroffen. Ein mögliches Telefongespräch wollte er aber nicht ausschließen. (bb)