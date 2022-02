Waffenlieferung an die Ukraine: Klingbeil hält sich weiterhin zurück

Teilen

Lars Klingbeil © Bernd von Jutrczenka / dpa

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine weiterhin zurückhaltend zu möglichen Waffenlieferungen an Kiew geäußert.

Berlin - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine weiterhin zurückhaltend zu möglichen Waffenlieferungen an Kiew geäußert. «Wir bewerten eine Situation jetzt neu», sagte Klingbeil am Donnerstag am Rande einer Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestags in Berlin. Man sei in engem Austausch mit der ukrainischen Regierung. Er wolle Entscheidungen der Bundesregierung nicht vorwegnehmen.

Man suche nach Lösungen, um dem Land zu helfen, sagte Klingbeil. Angesichts der großen Sorgen der osteuropäischen Bündnispartner in der Nato sei es wichtig, «dass wir eng an ihrer Seite stehen». Man müsse auch bereit sein, weitere Schritte zur Stärkung der Ostflanke des Bündnisses zu gehen. Zwischen den Fraktionen und den im Bundestag vertretenen Parteien nehme er eine hohe Geschlossenheit wahr. «Das ist sehr wichtig an einem Tag, der in die Geschichtsbücher eingeht, einem Tag, der die Welt verändert», sagte Klingbeil.

Es sei richtig gewesen, dass man bis zuletzt eine diplomatische Lösung gesucht habe, so der SPD-Chef. «Aber wir mussten jetzt in den letzten Stunden sehen, dass Wladimir Putin die ausgestreckte Hand knallhart weggeschlagen hat.» Putin nehme in Kauf, dass viele Menschen mitten in Europa sterben. (dpa)