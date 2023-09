Ungewöhnliche Bewegung an der Front: „Geschenk Gottes“ führt Ukraine durch die Minen

Von: Karsten Hinzmann

Ein Roboter könnte Schwung in die Gegenoffensive der Ukraine bringen: „Bozena 5“ wühlt sich durch die Minenfelder, seine Mannschaft bleibt in Deckung.

Kiew – Das könnte er sein: Ein „Gamechanger“, auf den Beobachter des Ukraine-Konflikts so lange gewartet haben. Und er sieht ganz anders aus, als sich das alle vorgestellt hatten. Viel kleiner, viel weniger ehrfurchteinflößend als beispielsweise der deutsche Leopard-Kampfpanzer, von dem viele die Wende zum Guten im Ukraine-Krieg erwartet hatten. Der neue mögliche „gamechanger“ gegen die Aggressoren aus Russland ist insgesamt rund acht Meter lang und zwei Meter hoch – so klein er ist, so effektiv könnte er sein.

Eines wird er sicher können: Leben retten. Im Ukraine-Krieg ist jetzt ein Roboter zum Minenräumen gesichtet worden. Das schreibt das Online-Magazin Defense Express mit Bezug auf den russischen Kurznachrichtendienst Telegram. Der Bozena 5 ist ein Minenräumroboter aus slowakischer Produktion. Sein aus dem Altslawischen stammender Name „Bozena“ kann übersetzt werden mit „Geschenk Gottes“. Defense Express berichtet davon, dass das Pioniergerät seit 15 Jahren international eingesetzt wird, also tauglich ist für den Fronteinsatz.

Kleiner „gamechanger“: Kiew räumt jetzt russische Minenfelder mit dem Roboter „Bozena 5“ aus slowakischer Produktion. © Ministry of Defence of the Czech Republic

Russland macht aus der Ukraine „das größte Minenfeld“ der Welt

Auf den Winzling warten große Aufgaben. Die Gegenoffensive der Ukraine hatte viel später begonnen als geplant, was den russischen Eindringlingen Zeit gelassen hatte, ihre Verteidigung hinter tief gestaffelten Minenfeldern auszubauen. „Inzwischen ist die Ukraine das am stärksten verminte Land in der Welt“, hatte der vormalige ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow im August dem Guardian gesagt. Seiner Einschätzung nach liegen an manchen Frontabschnitten bis zu fünf Minen pro Quadratmeter.

Das fordert seinen Tribut vor allem unter ukrainischen Pionieren: Serhij Ryschenko, der Chefarzt des Mechnikow-Krankenhauses in Dnepr, klagte gegenüber dem Guardian, 50 bis 100 Soldaten würden täglich behandelt – Verletzungen durch Minen seien nach Einwirkung von Artillerie die Hauptursache.

Aufgrund des erwarteten Eingrabens der russischen Truppen und der verspäteten Lieferung westlicher Waffen, beispielsweise des deutschen Leopard-Kampfpanzers, musste die Ukraine ihre Taktik umstellen: Statt auf breiter Front mit schwerem Gerät vorzurücken, wurde zuletzt mit Infanterie um jede Baumreihe bekämpft. Rund 1.000 Kilometer soll die Front lang sein. Ein kleinteiliger und verlustreicher Feldzug also. Der Bozena 5 könnte tatsächlich neuen Schwung in die Offensive der Ukraine bringen.

Ukraine-Krieg: Roboter könnte die Gegenoffensive beschleunigen

Vor allem belässt er seine Bedienungsmannschaft in Sicherheit – bis zu fünf Kilometer soll die Reichweite der Fernsteuerung betragen. Der Roboter schiebt an einem drei Meter langen Ausleger eine über den Boden rotierende Walze vor sich her. Diese Walze bringt Minen zur Zündung; gleichermaßen Anti-Personen- wie Anti-Panzer-Minen und sogar per Stolperdraht ausgelöste Sprengkörper, die bis zu 25 Zentimeter tief im Boden stecken können.



Das „Geschenk Gottes“ ist nicht nur selbst robust gegenüber der Einwirkung von Minen, der Kleine ist auch fix: Zweieinhalb Quadratkilometer kann er in einer Stunde räumen und damit den Vormarsch der ukrainischen Truppen enorm beschleunigen helfen.