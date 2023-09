Abrams-Panzer für den Ukraine-Krieg: „Krasses Biest“ marschiert als Vorschlaghammer an die Front

Von: Karsten Hinzmann

Teilen

Der Abrams-Panzer rollt an und damit eine Verstärkung der ukrainischen Gegenoffensive. Deren Besatzungen trainieren aktuell auch hierzulande.

Grafenwöhr – Den Atlantik haben sie schon hinter sich und doch noch mehr als 1.500 Kilometer zu marschieren – die zehn Stahlkolosse, in die die ukrainischen Verteidiger große Hoffnungen legen: Mitte September sollen zehn M1 Abrams-Panzer von ihrem aktuellen Standort Deutschland in die Ukraine verlegen, um die Gegenoffensive gegen die russischen Besatzer zu verstärken. Sie bilden die erste Tranche der zusammen 31 zugesagten Kampfpanzer amerikanischer Herkunft.

200 ukrainische Soldaten sind ebenfalls in Deutschland, um auf dem US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz den Abrams beherrschen zu lernen; das berichtet das Politik-Magazin Politico. Entsprechend der Entscheidungen verschiedener Regierungen vom Anfang dieses Jahres wird die ukrainische Armee von mehreren Nato-Partnern um insgesamt rund 300 Kampfpanzer aufgerüstet werden; zusätzlich zu bisher gelieferten Schützen-, Pionier- und Flugabwehrpanzern. Die Lieferungen beruhen auf dem Willen der Nato, nicht nur die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu unterstützen, sondern auch deren Feuerkraft und Mobilität, um besetzte Territorien zurückzuerobern. Das ist die Wiedergeburt des Panzerkampfes, der mit dem Zeitalter der Atomraketen und spätestens seit dem Ende des Kalten Krieges endgültig Vergangenheit zu sein schien.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Der „Duellpanzer“: Ukraine in der Gegenoffensive im Vorteil

„Aus dem Ukraine-Krieg kann man lernen, dass sich der Panzer in Form und Funktion mal wieder radikal verändern wird“, sagt Ralf Raths, der Direktur des Panzermuseums in Munster. Im aktuellen Konflikt ist die moderne Funktion des Panzers als „Duellpanzer“ gefordert, wie Raths erklärt: als Schwerpunktwaffe im Eins-gegen-Eins über mehrere Kilometer, um auch für die Infanterie Lücken in Befestigungen zu reißen. Das macht den US-amerikanischen Abrams wie sein deutsches Pendant, den Leopard, so wertvoll, da sie ihren russischen Gegnern in vielen Disziplinen überlegen sind.

Ein „krasses Biest“: Die ersten US-Panzer M1Abrams werden in Deutschland auf ihren Marsch in die Ukraine vorbereitet. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

„Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts ist der Einzelpanzer ein immer krasseres Biest geworden“, sagt der Historiker Raths. Das gelte für den Abrams genauso wie für den deutschen Leopard oder die englischen beziehungsweise französischen Modelle, hat er gegenüber der Tagesschau geäußert: „Sie können aus voller Fahrt schießen und treffen – und das über mehrere Kilometer, auch im Rückwärtsfahren.“ Das mache sie zu Vorschlaghämmern auf dem Schlachtfeld, aber sie allein brächten noch nicht den Sieg.

Nach Challenger und Leopard rollt jetzt auch der Abrams gegen Russland

Immer noch sei vor allem der einzelne Soldat gefragt, diese technische Überlegenheit auch gewinnbringend einzusetzen, sagt Brigadegeneral Björn Schulz, der Leiter der Panzertruppenschule der Bundeswehr im Bundeswehr-Podcast Nachgefragt. „Wichtig ist, dass sowohl der einzelne Soldat im Panzer das System richtig einsetzt, sowie der taktische Führer einer Gruppe seine technische Überlegenheit zu nutzen weiß.“ Im Januar 2023 hatte Großbritannien mit dem Challenger 2 die ersten Westpanzer in die Ukraine geliefert, inzwischen stehen auch Leopard 1 und Leopard 2 Panzer in der Ukraine an der Front. (Karsten-D. Hinzmann)