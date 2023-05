Waffenruhe im jüngsten Gaza-Konflikt - Dauer ungewiss

Palästinensische Bürger begutachten die Schäden in ihren Häusern.

Nahost-Konflikt

Fünf Tage liefern sich Israel und militante Palästinenser in Gaza erbitterte Kämpfe. Ägypten vermittelt eine Feuerpause. Doch die Ruhe könnte von kurzer Dauer sein - das nächste kritische Datum steht bevor.

Tel Aviv/Gaza - Im gefährlich eskalierten Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen deutet sich eine Entspannung an - zumindest vorerst. Nach einer von Ägypten vermittelten Waffenruhe kehrte am Sonntag wieder schrittweise Normalität ein.

Zuvor hatten sich über fünf Tage hinweg Israels Luftwaffe und die extremistische Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad massiv bekämpft.

Opfer auf beiden Seiten

Israel hatte am Dienstag eine großangelegte Militäroffensive gegen den Dschihad gestartet. In wenigen Tagen töte die israelische Luftwaffe gezielt mehrere hochrangige Mitglieder und zerstörte Hunderte Stellungen der Organisation. Der Dschihad gilt nach der Hamas als zweitstärkste militärische Kraft im Gazastreifen und strebt die Zerstörung Israels an.

Als Reaktion hagelte es Raketen auf israelische Ortschaften. Insbesondere im Grenzgebiet herrschte Ausnahmezustand. Mehr als 1400 Raketen und Mörsergranaten wurden laut Militär Richtung Israel abgeschossen. Rund 1100 davon überquerten demnach die Grenze.

Mehr als zwei Dutzend Menschen wurden bei den jüngsten Kämpfen getötet. Im Gazastreifen kamen 33 Palästinenser ums Leben, darunter mehrere Kinder und Frauen. Auf israelischer Seite wurden eine Frau und ein palästinensischer Arbeiter aus Gaza bei Raketeneinschlägen getötet. Auf beiden Seiten gab es zahlreiche Verletzte und Sachschäden.

Alltag kehrt zurück

Am Sonntag entspannte sich dann die Lage. Im Gazastreifen öffneten Geschäfte. Die rund 2,5 Millionen Bewohner des schmalen Küstenstreifens feierten die Waffenruhe oder holten Einkäufe der vergangenen Tage nach. Auch der Verkehr setzte wieder regulär ein. In Israel lockerte der Zivilschutz die Regeln für die Anwohner und Grenzübergänge zum Gazastreifen wurden wieder geöffnet. Damit waren auch bitternotwendige Treibstofflieferungen wieder möglich.

Nachdem die im Gazastreifen herrschende Hamas 2007 gewaltsam die Macht an sich riss, hatte Israel eine Blockade des Küstengebiets verschärft, die von Ägypten mitgetragen wird.

Nachhaltigkeit der Waffenruhe ungewiss

Die Dauer der Feuerpause sei jedoch unklar, sagt Kobi Michael vom israelischen Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS). Wie schnell die Kämpfe wieder aufgenommen werden könnten, zeigten vergangene Kampfrunden. Allein in den letzten 24 Monaten gab es drei mehrtägige bewaffnete Konflikte. Der Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern liegt seit 2014 brach. „Es ist an der Zeit, die langfristige Strategie zu überdenken“, sagt Michael. Man befinde sich in einer Endlosschleife.

Jerusalem-Tag nächstes Pulverfass?

Der nächste Konflikt könnte schon bald bevorstehen. „Der Kalender ist voll mit Gründen für Palästinenser, die Lage zu eskalieren“, sagt Michael. Am kommenden Donnerstag findet in Jerusalem etwa ein umstrittener Flaggenmarsch nationalistischer Israelis statt. In den vergangenen Jahren sorgte dieser für eine weitere Verschärfung der ohnehin angespannten Sicherheitslage.

Palästinenser sehen den Marsch, der auch durch den arabisch geprägten Ostteil Jerusalems führen soll, als Provokation. Vor rund zwei Jahren entzündete sich währenddessen ein elftägiger bewaffneter Konflikt mit der Hamas.

Innenpolitischer Erfolg Netanjahus

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu scheint zunächst gestärkt aus dem jüngsten Konflikt zu gehen. Seine angeschlagenen Umfragewerte gingen seit Beginn der Militäroffensive wieder etwas nach oben. Und auch eine Krise innerhalb seiner Koalition scheint erstmal abgewandt. Sein rechtsextremer Koalitionspartner Itamar Ben-Gvir will etwa künftig wieder bei Parlamentsabstimmungen teilnehmen. Er hatte diese wegen Israels „laschem Vorgehen“ gegen Gaza vergangene Woche boykottiert.

Weitere Bewährungsproben stehen aber noch bevor. Bis zum 29. Mai hat die Regierung noch Zeit, den Haushalt für das laufende und das kommende Jahr zu verabschieden. Sollte dies nicht gelingen, würde sich das Parlament automatisch auflösen. Zudem schwelt auch noch der Konflikt um die umstrittene Justizreform der Regierung, der seit Monaten weite Teile der israelischen Bevölkerung spaltet.

Die wöchentliche Anti-Regierungs-Demonstration in Tel Aviv wurde am Samstag wegen Angst vor Raketen zwar abgesagt. Einige Hunderte versammelten sich dennoch, um gegen die Pläne, die das Justizsystem gezielt beschneiden sollen, zu protestieren. Und auch die Organisatoren machten deutlich: „Wir bleiben wachsam.“ dpa