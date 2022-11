Wagener: Putin agiert in Tradition Stalins

Wagener stimmt der Einstufung der erzwungenen Hungersnot in der Ukraine als Völkermord vor 80 Jahren zu. © Frederic Kern / IMAGO

Der Bundestag will die vor 90 Jahren in der Ukraine herbeigeführte Hungersnot als Völkermord anerkennen. Der Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Parlamentariergruppe Robin Wagener ordnet diesen Akt auch als eine Warnung ein, um zu verhindern, dass die Welt erneut eine solche Not hinnimmt.

Berlin - Sowjetdiktator Josef Stalin habe 1932/1933 die Ukraine als Nation, deren Kultur und ihr Selbstbewusstsein «auslöschen» wollen, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk. «Heute steht Putin in der grausamen, verbrecherischen Tradition Stalins», fügte Wagener mit Blick auf Kremlchef Wladimir Putin in Moskau hinzu.

Die historisch-politische Einordnung des Holodomor («Mord durch Hunger») als Völkermord sei nicht nur Gedenken, sondern auch Mahnung, um zu verhindern, dass solch schrecklichen Dinge erneut geschehen.

Der Bundestag wollte sich an diesem Mittwoch (18.00 Uhr) in Berlin mit dem Thema befassen. SPD, Grüne, FDP und CDU/CSU haben dazu einen gemeinsamen Antrag mit dem Titel «Holodomor in der Ukraine: Erinnern - Gedenken - Mahnen» vorgelegt. «Betroffen von Hunger und Repressionen war die gesamte Ukraine, nicht nur deren getreideproduzierende Regionen», heißt es in dem Antrag. «Damit liegt aus heutiger Perspektive eine historisch-politische Einordnung als Völkermord nahe. Der Deutsche Bundestag teilt eine solche Einordnung.»

Wagener verteidigte die Einschätzung, von Völkermord zu sprechen. In der Ukraine seien die Zwangskollektivierung mit Hunger als Folge und das Vorhaben Stalins, die Selbstständigkeit der Ukraine auszulöschen, zusammengekommen. Beide Elemente machten aus, was einen Genozid präge. Dem Holodomor fielen 1932 und 1933 bis zu vier Millionen Ukrainer zum Opfer. Tote gab es damals auch in anderen Teilen der Sowjetunion, etwa in Kasachstan und im Süden Russlands. Mehrere Länder haben den Holodomor bereits als Genozid am ukrainischen Volk eingestuft und verurteilt. (dpa)