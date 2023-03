Wagenknecht: Ex-Linken-Chef Riexinger fordert Parteiausschluss

Bernd Riexinger © Political-Moments/IMAGO

Sollte Sahra Wagenknecht konkrete Schritte zu einer Parteineugründung einleiten, hat sich der frühere Linken-Chef Bernd Riexinger für einen Parteiausschluss ausgesprochen.

Berlin in Deutschland - „Sobald es konkrete Schritte zu einer Neugründung gibt, darf es für sie keinen Platz mehr in Partei und Fraktion geben“, sagte Riexinger dem Portal „The Pioneer“ am Montag. Riexinger warf Wagenknecht dabei vor, eine Parteineugründung „medial am wabern“ zu halten, weil sie nur über die Medien so ein Projekt anschieben könne.

Wagenknecht habe „längst mit unserer Partei gebrochen“, sagte der nach wie vor zur Linksfraktion im Bundestag zählende Riexinger. Wagenknecht spiele keine Rolle mehr in der Linken. Er erwarte, dass eine Parteigründung so scheitern werde wie Wagenknechts Projekt „Aufstehen“ gescheitert sei.

Wagenknecht hatte im ZDF angekündigt, bis Jahresende darüber entscheiden zu wollen, ob sie eine neue Partei gründen werde. Das Thema dürfte auch bei den Beratungen der Linken-Parteigremien am Montag eine Rolle spielen. ran/pw