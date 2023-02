Exil-Russin im ZDF: „Habe seit 2014 das Gefühl, Wagenknecht wird von Putin bezahlt“

Von: Clemens Dörrenberg

Im ZDF-Talk „Markus Lanz“ kritisiert die ehemalige russische TV-Journalistin Marina Owsjannikowa Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht.

Hamburg - Marina Owsjannikowa hat lange Zeit Propaganda für das Putin-Regime im russischen Fernsehen betrieben. Am Dienstag (21. Februar) klagte Owsjannikowa im ZDF-Talk „Markus Lanz“ die Linken-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht an. Sie sagte: „Seit 2014 habe ich das Gefühl, dass Sahra Wagenknecht von Putin bezahlt wird.“ Owsjannikowa tritt mittlerweile als eine entschiedene Gegnerin des russischen Regimes auf.

Wagenknecht, die auch zu Gast in der Sendung war, dementierte den Vorwurf - und reagierte allgemein mit Unverständnis: „Wenn Sie sagen, dass jeder, der verhandeln will, Putins Propaganda verbreitet, dann verbreitet offenbar auch der Papst Putins Propaganda.“ Die Haltung der Linken-Politikerin zum Ukraine-Krieg sind umstritten und die Aussagen Wagenknechts wurden in der Sendung von Markus Lanz mehrfach angeprangert.

Noch kurz vor Beginn des Krieges in der Ukraine sah Wagenknecht keine Gefahr für einen Einmarsch russischer Truppen. Nach Ausbruch des Krieges machte sie den Westen und die Nato-Ostererweiterung für Eskalationen verantwortlich. Immer wieder forderte die Linken-Politikerin Verhandlungen mit Russland. Zuletzt geriet sie in die Schlagzeilen, nachdem sie mit der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer das heftig kritisierte „Manifest für den Frieden“ veröffentlicht hatte. Auch die Präsentation des Manifestes in einem Video, in dem sich die beiden Frauen eingangs fröhlich zeigten, stieß auf Kritik.

Die ehemalige TV-Moderatorin Marina Owsjannikowa bei einer Pressekonferenz im Februar 2023 in Paris. © Christophe Ena/dpa

Owsjannikowa: Wagenknecht will mit „Kriegsverbrecher“ Putin verhandeln

Owsjannikowa wurde über die Grenzen Russlands bekannt, als sie im vergangenen Jahr, Mitte März, während einer Live-Sendung im russischen Staatsfernsehen hinter die Moderatorin trat und ein Schild in die Kamera hielt, auf dem in Großbuchstaben „No war“ (Kein Krieg) zu lesen war. Zuvor hatte sie selbst als Moderatorin des russischen Fernsehkanals gearbeitet und dort Putins Propaganda verbreitet.

Für ihren Mut und das hohe Risiko, das sie auf sich genommen hatte, erntete Owsjannikowa außerhalb Russlands sehr viel Anerkennung. Nach zahlreichen Verhören floh sie aus ihrem Heimatland und lebt mittlerweile in Frankreich. „Ich persönlich bin in Lebensgefahr“, sagte Owsjannikowa bei Markus Lanz. Sie sprach von „Völkermord in der Ukraine“ und forderte, dass Putin vor ein Kriegsverbrechertribunal gestellt werden müsse, während Wagenknecht über Verhandlungen mit einem „Kriegsverbrecher“ spreche.

Linken-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht bei einer TV-Talkshow im Februar 2023. © Christoph Hardt/Imago

Wagenknecht als „Lieblingspolitikerin der Putin-Propagandisten“, sagt Owsjannikowa

Owsjannikowa sprach in einem Interview mit IPPEN.MEDIA über die Zeit nach ihrer Protestaktion. „In Russland wurde ich als Verräterin beschimpft, die Ukraine wiederum warf mir vor, dass ich so lange Teil des Propagandaapparats war. So viel Hass habe ich noch nie erlebt“, erklärte sie.

Nach dem TV-Talk bei Markus Lanz äußerte sich Owsjannikowa aber auch zur Bedeutung Wagenknechts für russische Staatsmedien. Der Bild sagte sie: „Auf Channel One gab es eine regelrechte Jagd nach ihren Aussagen. Ich musste mir die längsten Sendungen aus dem Bundestag anschauen, um die richtigen Worte zu finden.“ Sie bezeichnete Wagenknecht als „Lieblingspolitikerin der Putin-Propagandisten“.

Belege, dass Wagenknecht aus Russland Geld erhalten könnte, hat Owsjannikowa dagegen nicht. Die Linken-Bundestagsabgeordnete weist die Vorwürfe auch zurück. „Es ist bedauerlich, dass die Debatte auf ein solches Niveau abgleitet“, sagte sie der Blatt. Putin habe „einen grausamen Krieg begonnen“. Dennoch plädiert sie weiterhin dafür, „das Sterben in der Ukraine durch Verhandlungen zu beenden“. (Clemens Dörrenberg)