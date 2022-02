Wagenknecht verteidigt Putin - und reagiert aufgebracht, als es zum Schlagabtausch beim Thema Impfen kommt

Sahra Wagenknecht (Die Linke) zu Gast bei „Maischberger“ (ARD). © ARD (Screenshot)

In Sachen Impfpflicht tauschen Sahra Wagenknecht und ein FDP-Altmeister bei „Maischberger“ die Rollen - die Linke verbittet sich staatliche Eingriffe in „Lebensentwürfe“.

Berlin - „Russland fühlt sich bedroht!“, Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht bricht bei Sandra Maischberger im ZDF* eine Lanze für Wladimir Putin. Die Bundestagsabgeordnete schiebt in der aktuellen Ukraine-Krise der Nato die Schuld zu. Das Militärbündnis habe Anfang der 1990er-Jahre „einen Erweiterungsbeschluss nach dem nächsten getroffen“ und damit den russischen Präsidenten, der zunächst die „Hand Richtung Europa“ ausgestreckt und auf „Zusammenarbeit gesetzt“ habe, zum aktuellen Handeln provoziert, meint Wagenknecht.

FDP-Urgestein Gerhart Baum runzelt die Stirn: „Ich widerspreche Ihnen nachdrücklich!“, protestiert der 89-Jährige, der unter Bundeskanzler Helmut Schmidt* als Innenminister amtierte. Baum stellt klar: „Wir bedrohen Russland nicht!“ Niemand habe Putin „einen Anlass“ gegeben, „150.000 Leute an der Grenze“ zu stationieren. Die Bedrohung, so Baum nachdrücklich, gehe von Russland aus, das sich „vom Konsens entfernt“ habe. Zudem dürfe man „diesem Mann“ - Putin - einfach nicht durchgehen lassen, dass er „das Recht bricht“ und „die Demokratie in seinem Land zerstört“.

Wagenknecht gegen Impfpflicht: Der Staat dürfe sich nicht in „Lebensentwürfe“ einmischen

Wagenknecht und Baum sitzen bei Maischberger zusammen und präsentieren grundverschiedene Ansichten. Die Uneinigkeit der beiden in Sachen Ukraine setzt sich auch in puncto Corona* fort. In der Frage einer Impfung finden die Linken-Politikerin und das FDP-Urgestein keinen Konsens. Sahra Wagenknecht - bislang ungeimpft - hatte eine vorherige Sendung bei Sandra Maischberger wegen einer Covid-19-Erkrankung absagen müssen, die sich bei ihr, so die Linke, als „leichter Schnupfen“ geäußert habe. Wagenknecht hatte sich im Vorfeld gegen eine Impfung entschieden, daraufhin war ihr der Zugang zum Plenarsaal des Bundestages verwehrt, sie wurde auf die Empore verwiesen worden. Doch eine Impfung, so Wagenknecht, plane sie auch weiterhin nicht, sie sei ja nun genesen.

Der erstaunlich fitte Baum kündigt dagegen in der Sendung stolz seine vierte Impfung an und hält einen Ratschlag für die Polit-Kollegin parat: „Ich hätte Frau Wagenknecht gerne von einer Impfung überzeugt!“ Doch die Einmischung in „Lebensentwürfe“, so Wagenknecht, ist, was der Politikerin gar nicht behagt. „Der Staat“ habe nicht „die Aufgabe“, Menschen zum „vernünftigen“ Handeln anzuleiten, befindet sie aufgebracht. Seine Aufgabe sei es, „die öffentliche Gesundheit zu schützen“, das „Gesundheitssystem vor Überlastung zu bewahren“.

Baum sieht Staat in Verantwortung: „Schutz des Lebens“ Grundelement des Grundgesetzes

Baum schüttelt heftig den Kopf. Der Staat habe sehr wohl die Aufgabe, „Leben zu schützen“, das sei „Grundelement unseres Grundgesetzes“. Zudem gebe es „eine Pflicht zur Solidarität“. Eine Pandemie sei nicht vergleichbar mit einer individuellen Krebserkrankung, die Wagenknecht als Argument ins Feld führt. Die „Bekämpfung einer Seuche, der wir alle ausgesetzt sind“, erfolge unter anderen Gesichtspunkten.

Virologe Prof. Hendrik Streeck, der ebenfalls als Gast geladen ist und von sich sagt, er habe sich bislang noch nicht mit dem Coronavirus infiziert, postuliert das Boostern, stimmt aber in der Frage der Selbstbestimmung Wagenknecht zu. Das Boostern, so der Virologe im bildlichen Vergleich, sei die „kugelsichere Weste“ gegen den Corona-Beschuss. Jeder müsse sich nun selbst „überlegen“, wie er dem Virus begegnen will: „ungeschützt oder geimpft“. Ähnlich hatte sich Streeck zuvor auch bei Merkur.de* geäußert.

In Sachen Lockerungen widerspricht Streeck, der auch im Expertenrat der Bundesregierung* sitzt, bei Maischberger gleich mehrfach der Linie von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Lauterbach hatte bezüglich möglicher Lockerungen gesagt, dass die Folge von Öffnungen, „400, vielleicht 500“ tägliche Tote mehr zu verzeichnen wäre. Streeck kritisiert die Aussage als „polemisch“ und befindet: „Spekulation“. Die Wirkung von 2G sei überhaupt „nicht wissenschaftlich belegt“.

Streeck ist für Lockerungen: Ungeimpfte aus faktischem Lockdown herausholen

Fakt sei dagegen, dass „der Einzelhandel noch nie der Ort für starke Infektionen“ gewesen sei. Die Einschränkungen sieht Streeck als nicht „gerechtfertigt“ und spricht sich für „stufenweise“ Öffnungen aus. Es sei angemessen, dort „zu lockern“ und „die Ungeimpften aus ihrem Quasi-Lockdown, da ihnen derzeit der Zutritt zu einer Vielzahl von Einrichtungen verwehrt wird, „herauszuholen“.

Streeck widerspricht Lauterbach auch in dessen Aussage, dass sich das Coronavirus nicht verharmlosen könne. Es gebe da sehr wohl Beispiele in Bezug auf Coronaviren, deren Bedrohung sich auf natürliche Weise abgeschwächt hätten - ohne dass der „Mensch etwas gemacht hat“, so Streeck. „Eine Vorhersage, wie sich ein Virus entwickelt“ gebe es nicht, „das ist uns noch nicht gelungen.“ Dass Corona irgendwann ganz verschwindet, sei aber auch für ihn ausgeschlossen: „Es wird einer unserer Erkältungsviren bleiben und auch immer im Herbst und Winter wieder aufkommen.“ Den Vergleich mit der Grippe wehrt Streeck wegen der Long-Covid-Fälle ab: „Long-Grippe“ sei nicht bekannt.

Fazit des „Maischberger. Die Woche“-Talks

So leidenschaftlich diskutiert wurde schon lang nicht mehr. Maischberger lässt die Zügel dieses Mal erstaunlich locker, fragt kaum nach. Auf Twitter meldeten sich dafür vor allem zu Wagenknechts Argumenten die Zuschauer zahlreich zu Wort, kommentieren unter anderem: „Kann bitte jemand Frau Wagenknecht fragen, ob sie die Gurtpflicht abschaffen möchte? Dient auch nur dem Selbstschutz.“ (Verena Schulemann) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.