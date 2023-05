Wagner-Chef Prigoschin: Ukraine kann „sehr leicht“ Boden gut machen

Von: Kathrin Reikowski

Jewgeni Prigoschin, Chef der russischen Privatarmee Wagner Group, nimmt an der Beisetzung des getöteten russischen Militärbloggers Tatarski auf dem Friedhof von Trojekurowskoje teil. © picture alliance/dpa/AP

Im Ukraine-Krieg sieht Wagner-Chef Prigoschin keine günstige Prognose für Russland. Selbst mit einer weiteren Mobilisierung seien kaum Geländegewinne zu erwarten.

Moskau (Russland) - „Sie werden die Grenzen von vor 2014 wiederherstellen, und das kann leicht passieren“, sagte der Chef Wagner-Gruppe Jewgeni Prigoschin in einer Debatte mit dem Blogger Konstantin Dolgovn. Seine Aussagen wurden von der ukrainisch-stämmigen Journalistin Julia Davis auf Twitter analysiert. In einem „surrealen“ Interview habe Prigoschin mehrere Szenarien für den Ausgang des Ukraine-Krieges skizziert. Ein für Russland pessimistisches Szenario hielt er demnach für wahrscheinlicher.

„Sie werden die Krim angreifen, sie werden versuchen, die Krimbrücke zu sprengen, die Lieferwege abzuschneiden. Höchstwahrscheinlich wird dieses Szenario nicht gut für uns sein. Deshalb müssen wir uns auf einen schwierigen Krieg vorbereiten“, sagte er laut Newsweek.com. Die Ukraine könne in der angekündigten Offensive sehr leicht „Territorien zurückgewinnen“, oder „Boden gut machen“.

Ukraine-Krieg: Wagner-Chef zeichnet verschiedene Szenarien für Russland - alle sehen schlecht aus

Das von Prigoschin dargelegte „optimistische“ Szenario würde demnach voraussetzen, dass die westlichen Verbündeten der Ukraine das Land nicht mehr unterstützen. Sie müssten nach der Bereitstellung von Milliarden Dollar an Waffen für das Militär in Kiew kriegsmüde sein. Dann würde die Ukraine, in Prigoschins Prognose, Verhandlungen zustimmen.

Doch auch hier zeigt sich Prigoschin pessimistisch für Wladimir Putins Russland: Selbst in diesem Szenario, so Prigoschin, würde der Kreml nur das Territorium behalten, das sich derzeit in den Händen seiner Soldaten befindet.

Ukraine-Krieg: Das sind die Vorschläge für Russland des berüchtigten Wagner-Chefs

Prigoschin sagte, Moskau solle das Kriegsrecht verhängen, in neuen Wellen die Truppen mobilisieren und und Ressourcen und Gelder ausschließlich für Kriegsanstrengungen bereitstellen. Dazu zählt er die Produktion von Munition. Nur auf diese Weise könne ein sehr pessimistisches Szenario abgewendet werden.

Russlands Verteidigungsminister Lawrow wettert unterdessen gegen die möglichen Lieferungen von F16-Kampfjets durch westliche Verbündete der Ukraine