Kämpfen gegen den eigenen Staat: Wagner-Söldner rekrutieren ukrainische Häftlinge

Von: Jannis Gogolin

Die Söldnertruppe Wagner hat mit fehlendem Nachschub zu kämpfen. Nun soll sie auch unter deportierten ukrainischen Staatsbürgern rekrutieren.

Kiew – Die ukrainische Armee sieht an der Front bisher zwei verschiedenen Feinden entgegen, der konventionellen russischen Armee und der internationalen Söldnertruppe Wagner um Oligarchen Jewgeni Prigoschin. Bis zu 50.000 Mann führt die private Militärorganisation ins Feld – unter die sich zukünftig auch ukrainische Staatsbürger mischen können.

Schon länger ist die private Militärorganisation Wagner fester Bestandteil des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Doch aufgrund immenser Verluste unter den verurteilten russischen Straftätern, die unter der Wagner-Flagge im Ukraine-Krieg für Russland kämpfen, werden Personallücken beständig größer.

Um dem Gefängnis zu entgehen, bietet die Söldnergruppe Wagner schon länger Insassen eine Alternative an: den Kampf gegen die Ukraine. Nun sollen jedoch auch ukrainische Staatsbürger rekrutiert werden. © ITAR-TASS/imago

Um den Nachschub anzukurbeln, rekrutiert Wagner nun auch in Serbien oder Gefängnissen der Zentralafrikanischen Republik. Und nach Angaben des ukrainischen Generalstabs zählen jüngst auch deportierte ukrainische Häftlinge in den Gefängnissen Russlands zu der Gruppe potenzieller Rekruten.

Ukrainische Insassen in Gefängnissen Russlands: Für Wagner mögliche Fundgrube von neuen Soldaten

„Russland rekrutiert im Moment inhaftierte Einwohner der Ukraine, die entführt wurden und sich jetzt in russischen Gefängnissen befinden“, schreibt der Generalstab der ukrainischen Armee in einem Briefing. „So findet gerade in Krasnodar eine solche Rekrutierung für die private Militärorganisation Wagner statt.“ Der Ort liegt ungefähr 400 Kilometer von der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim entfernt.

Generalstab kann erfolgreiche Rekrutierung nicht ausschließen

Nach Angaben des Generalstabs werden Insassen „am aktivsten aufgerufen, die einer längeren Haft wegen schwerer Straftaten entgegensehen“. Dabei sei jedoch zu beachten, dass die ukrainischen Staatsbürger, nach dem „erzwungenen Ortswechsel“ generell unzufrieden seien. Insbesondere aufgrund einer „verächtlichen Haltung der russischen Insassen ihnen gegenüber“. Der Generalstab könne somit erfolgreiche Rekrutierungen für die Wagner-Gruppe nicht ausschließen.

Derweil hat sogar Präsident Wladimir Putin selbst ein Gesuch eines verurteilten Mörders erhalten. Denn der größte Traum des Serientäters Michail Popkow, verurteilt für die nachgewiesenen Morde an 78 Menschen, ist, in der Armee zu dienen. „Meine Fähigkeiten sind gefragt“, so Popkow in den russischen Staatsmedien. Auch Wagner-Chef Prigoschin versucht es mit einer Bitte an eine hohe Behörde. Weil die USA dessen Söldner als kriminelle Organisation einstufen will, schrieb der Oligarch persönlich an das Weiße Haus. (Jannis Gogolin)