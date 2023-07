Lukaschenko kämpft zunehmend mit Wagner-Söldnern – und musste sogar „Ausflug“ nach Polen verhindern

„Fangen an uns anzustrengen“

Von Victoria Krumbeck schließen

Für den belarussischen Präsidenten Lukaschenko werden die Wagner-Kämpfer anstrengend. So sollen die Söldner versucht haben, einen „Ausflug“ nach Polen zu machen.

St. Petersburg — Nach dem gescheiterten Putschversuch von Wagner-Chef Jewegeni Prigoschin befinden sich zahlreiche Mitglieder der Wagner-Gruppe in Belarus. Für Polen stellen die Kämpfer ein Risiko dar. Die Sorge ist groß, dass die Wagner-Kämpfer polnische Städte angreifen. Bei einem Treffen zwischen Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin sprach Lukaschenko davon, dass die Wagner-Söldner nach Polen wollten.

Wagner-Kämpfer aus Belarus wollten „Ausflug“ nach Polen machen

Es war das erste Treffen seit dem gescheiterten Putschversuch am 24. Juni von Wagner gegen das russische Militär. Unweit von St. Petersburg empfing Putin den belarussischen Machthaber am Sonntag (23. Juli). Ein von Lukaschenkos Pressedienst veröffentlichtes Video zeigte die beiden Staatschefs, wie sie vor gemeinsamen Gesprächen im Konstantinpalast in St. Petersburg eintrafen. Neben dem Ukraine-Krieg sprachen die beiden auch über die Wagner-Söldner in Belarus.

+ Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko (l.) und Russlands Präsident Wladimir Putin in St. Petersburg. © Alexandr Demyanchuk/IMAGO

„Die Wagner-Leute haben angefangen, uns anzustrengen“, sagte Lukaschenko. Die Söldner hätten einen „Ausflug nach Warschau und nach Rzeszów machen“ wollen, fügte er hinzu. Beides sind Städte in Polen. Lukaschenko versicherte, die Söldner blieben weiter in zentralen Gebieten von Belarus stationiert. Als Reaktion auf die Wagner-Kämpfer in Belarus plant Polen mehr Soldaten an der Grenze von Belarus zu stationieren.

Wagner-Kämpfer in Belarus — Polen will Grenztruppen aufstocken

Aufgrund Polens Absichten, die Grenztruppen zu verstärken, drohte Putin mit Vergeltung. Sollte Polen Belarus angreifen, würde er Gegenmaßnahmen einleiten. Dafür würde er mit allen „zur Verfügung stehenden Mitteln reagieren“, wie er am Freitag (21. Juli) bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates sagte. Putin warf Polen auch die Absicht vor, gemeinsam mit Litauen die Westukraine besetzen zu wollen.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten

Über die ukrainische Gegenoffensive haben beide Präsidenten unterschiedliche Ansichten. „Es gibt keine Gegenoffensive“, sagte Lukaschenko. „Es gibt sie. Aber sie ist gescheitert“, erwiderte Putin. Die Ukraine hat ihre Gegenoffensive zur Befreiung besetzter Gebiete vor einigen Wochen begonnen. Dabei kommt sie weniger schnell voran als erhofft. (vk/dpa/afp)

Rubriklistenbild: © Alexandr Demyanchuk/IMAGO