Wagner-Chef kündigt Truppen-Abzug aus der Ukraine an – Afrika als nächstes Ziel?

Von: Bona Hyun

Wagner-Chef Prigoschin plant wohl seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Nimmt er Afrika ins Visier? © Konkord Company Press Service/imago

Räumt Wagner-Chef Prigoschin seine Niederlage ein? Putins Koch plant wohl, seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen und nimmt Afrika ins Visier.

Moskau – Keine Munition und kaum noch Personal: Die Privatarmee von Putins Koch Jewgeni Prigoschin leidet immer mehr unter den Verlusten im Ukraine-Krieg. Zwar hatte Prigoschin immer wieder Erfolge durch seine Söldner vor allem in Bachmut betont, doch Experten verzeichnen kaum noch Fortschritte. Dass der berüchtigte Wagner-Chef das Feld räumt, wäre überraschend. Doch Medienberichten zufolge will Prigoschin seine Truppen aus der Ukraine bald abziehen und fasst jetzt Afrika ins Auge.

Wagner-Chef kündigt Truppen-Abzug aus Ukraine an – und nimmt Afrika ins Visier

Seitdem der Kreml Prigoschin untersagt hat, Häftlinge zu rekrutieren, fehlt dem Wagner-Chef eine wichtige Nachschubquelle. Aus lauter Verzweiflung wandte er sich sogar schon an seinen Rivalen Sergei Schoigu, dem russischen Verteidigungsminister. Nachdem er sich wochenlang öffentlich darüber beschwert hatte, dass die Wagner-Soldaten nicht mit lebenswichtiger Munition und anderen Vorräten versorgt wurden, räumte Prigoschin ein, dass die Wagner-Soldaten nach dem Kampf um Bachmut „neu aufgestellt und verkleinert“ werden müssten. Das berichtete Bloomberg und berief sich auf kremlnahe Quellen.

Zudem soll sich Prigoschin offenbar neu orientieren und sich auf künftig auf Operationen in Afrika konzentrieren, da die Situation in der Ukraine für seine Streitkräfte schwieriger geworden ist. In dem Bloomberg-Bericht wird darauf hingewiesen, dass die Rekrutierung von Wagner-Söldnern für einen Zeitraum von sechs Monaten in der Ukraine und von neun bis 14 Monaten in Afrika angekündigt wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass diejenigen, die in afrikanischen Ländern dienen wollen, in die Reserve aufgenommen werden. Dass Prigoschin auch in Afrika rekrutiert, wäre zumindest keine Neuigkeit.

Prigoschins Armee wohl häufiger in Ländern Afrikas verdeckt im Einsatz

Die Aktivitäten der russischen Wagner-Gruppe in mehreren Ländern Afrikas sind ein offenes Geheimnis. Vor allem seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat Afrika für Russland laut Experten an strategischer Bedeutung gewonnen. Afrikas Reichtum an Bodenschätzen und Bedarf an Energie ermögliche es dem Kreml, westliche Sanktionen zu umgehen, sagte Priyal Singh vom Institut für Sicherheitsstudien (ISS). Waffenhandel und Söldnereinsätze würden dabei gezielt genutzt, um politischen und wirtschaftlichen Einfluss auszubauen.

Wagner agiert laut Stanyard in einer rechtlichen „Grauzone“. Dazu gehören wohl kriminelle Aktivitäten wie Gewalt gegen Zivilisten durch Söldner, Desinformationskampagnen und Wahlmanipulation bis hin zum Schmuggel von Rohstoffen im industriellen Maßstab. Zahlreiche russische Bergbauunternehmen seien nach Angaben des Globalen Instituts auf dem Kontinent angesiedelt, oft verdeckt.

Wagner-Chef will Truppen aus Ukraine abziehen – und drohte Kreml mit Folgen

Prigoschins angekündigter Abzug wäre nicht die erste ihrer Art. Jüngst hatte er mit fatalen Auswirkungen für den Kreml gedroht, sollte sich Wagner aus Bachmut zurückziehen. „Wenn sich Wagner jetzt aus Bachmut zurückzieht, dann bricht die gesamte Front zusammen“, stellte Prigoschin in einem auf Telegram veröffentlichten Video klar.

Dann werde es sehr unangenehm für alle Einheiten, die Russland verteidigen wollten. „Dann kollabiert die Front. Dann fällt die Krim“, prophezeite er dem Kreml im Falle eines Wagner-Abzugs eine vernichtende Niederlage. Ein Abzug geschehe allerdings nicht freiwillig, sondern nur dann, wenn man sich nicht mit dem Verteidigungsministerium und Finanzministerium einigen könne, stellte Prigoschin in seinem Telegram-Video klar. (bohy)