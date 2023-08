Was wird aus Wagner nach Prigoschins Tod? Söldnerarmee vor einem Scherbenhaufen

Was wird aus Wagner nach Prigoschins Tod? Söldnerarmee vor einem Scherbenhaufen. © IMAGO

Nach dem Tod von Wagner-Chef Prigoschin ist das Schicksal der Söldnertruppe noch offen. Es dürfte eine Umstrukturierung der Gruppe geben.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 25. August 2023 The Washington Post.

Der offensichtliche Tod von Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin und zwei hochrangigen Leutnants bei einem Flugzeugabsturz am Mittwoch hat das Ende der Söldnergruppe, die ein Jahrzehnt lang für die Ziele des Kremls in der Ukraine und darüber hinaus gekämpft hat, näher gerückt - die wichtigste Frage, die bleibt, ist, welche Überreste ihres einst ausgedehnten Reichs der russische Präsident Wladimir Putin übernehmen wird.

Die Gruppe, die Personal zur Unterstützung autoritärer Regime oder zur Bekämpfung von Rebellengruppen in die Zentralafrikanische Republik, Mali, Syrien, Libyen und den Sudan entsandt hat, steht unter Druck, seit Prigoschin im Juni eine kurzlebige Meuterei gegen Moskau anzettelte. Das ausgedehnte Netzwerk des Warlords und seine Verträge in Afrika haben den Kreml vor ein diplomatisches Dilemma gestellt, der versucht, sich von ihm zu lösen, ohne seine Versprechen gegenüber seinen Verbündeten auf dem Kontinent zu brechen.

Ohne Prigozhin und seine Helfer Dmitry Utkin und Valery Chekalov sitzen nun Tausende von Wagner-Kämpfern in mehreren Ländern fest, und ihr Schicksal liegt in den Händen von Putin und den Militärs, die entscheiden werden, ob Teile der Gruppe weitergeführt oder ganz aufgelöst werden sollen. Prigozhin, Utkin und Chekalov waren alle als Passagiere des Geschäftsflugzeugs aufgeführt, das am Mittwoch in der Nähe von Kuzhenkino, Russland, abstürzte, zwei Monate nachdem Wagner-Kämpfer russische Flugzeuge abgeschossen und russische Soldaten bei der missglückten Meuterei getötet hatten.

Als Organisation ist Wagner „wirklich am Ende“, sagte David Lewis, Professor für globale Politik an der englischen Universität Exeter, der die illegalen Geschäftsnetzwerke der Gruppe in Afrika untersucht hat. Prigozhin sei ein „hochqualifizierter Manager“ dessen geworden, was im Grunde zu einem multinationalen Unternehmen geworden sei, sagte er, und er sei „unmöglich zu ersetzen“.

Was passiert mit Wagner nach Prigoschins Tod? „Was sollen wir jetzt tun?“

Aber Wagners Mischung aus Söldnern, profitablen Geschäften, Schmuggel und Desinformationskampagnen, so Lewis, sei ein effektives Modell für Russlands verdeckte Außenpolitik gewesen, das der Kreml versuchen werde, zu kopieren.

Wagners Söldner und ihre Familien machen sich indes vor allem Sorgen darüber, was jetzt mit ihnen geschieht. Sie versammelten sich am Donnerstag im Internet und im Lohnbüro in Goryachy Klyuch, der russischen Stadt, die 4½ Stunden von der besetzten Halbinsel Krim entfernt liegt und lange Zeit als Stützpunkt der Gruppe diente. „Wagner ist enthauptet worden. Was sollen wir jetzt tun?“, fragte die Frau eines Kämpfers. „Ich bete zu Gott, dass die Gruppe einen neuen würdigen Anführer findet.

Andere überschwemmten mit Söldnern verbundene Gruppen mit Fragen zu versprochenen Gehältern und Leistungen, stellten eine Liste von mehr als 100 Personen zusammen, die darauf warteten, Wagner-Vertreter persönlich zu sehen, und fragten sich, ob sie erwarten sollten, dass ihre Ehemänner und Brüder jetzt nach Hause zurückkehren. „Bis zur Klärung der Umstände des Vorfalls bitten wir Sie, sich nicht provozieren zu lassen und Geduld zu haben“, antwortete ein Wagner-Verwalter. „Die Mitarbeiter und Abteilungen des Unternehmens setzen ihre Arbeit fort.“

Putin bestätigt Tod von Prigoschin und lobt ihn: „Er war ein talentierter Mann“

Nach stundenlangen Spekulationen über das Schicksal von Prigoschin schien Putin am Donnerstag seinen ehemaligen Verbündeten zu loben. „Er war ein talentierter Mann“, der „in seinem Leben schwere Fehler gemacht hat“, sagte Putin in einer im Fernsehen übertragenen Rede.

Das Geschäftsreiseflugzeug Embraer 600 war am Mittwochnachmittag weniger als eine halbe Stunde nach dem Start in Moskau abgestürzt. Alle 10 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord kamen nach Angaben der Behörden ums Leben. Es wurden nur wenige weitere Details bekannt gegeben.

Utkin, der berüchtigte Kopf hinter den Kampfeinsätzen der Söldner, gab Wagner seinen Namen und war untrennbar mit der Marke verbunden. Der Verlust des Logistikleiters Tschekalow, eines langjährigen, aber weniger bekannten Prigoschin-Mitarbeiters, schmerzt die Gruppe jedoch wahrscheinlich mehr. Tschekalow war praktisch Prigozhins Geschäftsleiter und an praktisch jedem Teil seines Imperiums beteiligt, von der Catering-Firma Concord, die die russische Armee und Schulen mit staatlichen Aufträgen in Milliardenhöhe mit Lebensmitteln versorgte, bis hin zu undurchsichtigen Briefkastenfirmen, die in Afrika gegründet wurden, um lokale Reichtümer auszubeuten.

„Er leitete einen bedeutenden Teil von Prigoschins Geschäften, darunter Wagner, syrische Gas- und Ölprojekte und Verträge in Afrika“, so Denis Korotkov, der erfahrene russische Journalist, der vor Jahren als Erster über die Existenz der Gruppe berichtete. „Er war auch für die Logistik und die Materialversorgung von Wagner verantwortlich.“

Wagner-Chef stirbt unter mysteriösen Umständen: Putins Rache?

Nach der Meuterei erlaubte Putin überraschend, dass Wagner ungestraft nach Weißrussland ins Exil gehen konnte, wo die Gruppe eine verlassene Militärbasis im Dorf Tsel zu ihrem neuen Zuhause machte. Einige warteten jedoch auf weitere Maßnahmen gegen Prigozhin.

CIA-Direktor William J. Burns meinte letzten Monat, dass Putin sich Zeit lassen würde. „Ich glaube, Putin ist jemand, der generell der Meinung ist, dass Rache ein Gericht ist, das am besten kalt serviert wird“, sagte Burns auf dem Aspen Security Forum. „Putin ist der ultimative Apostel der Rache. Es würde mich daher überraschen, wenn Prigozhin der Vergeltung entgehen würde. . . . Wenn ich Prigoschin wäre, würde ich meinen Vorkoster nicht entlassen.“

Auch wenn die Ursache des Absturzes vielleicht nie geklärt werden kann, vermuten einige Analysten, dass die zweimonatige Pause zwischen der Meuterei und dem Flugzeugabsturz, falls der Kreml eine Rolle gespielt hat, ein vorsichtiges Kalkül gewesen sein könnte, um eine Illusion von Sicherheit für den freimütigen Wagner-Chef zu schaffen und neue Unruhen zu vermeiden.

„Den Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, das man übernehmen will, gleich am ersten Tag zu eliminieren, ist ein dummer Schachzug, denn es könnte einen Rest an Loyalität geben“, sagte Alexander Gabuev, Direktor des Carnegie Russia Eurasia Center. Der sofortige Abgang von Prigozhin und Utkin hätte viel mehr Unruhe verursachen können“.

Experten erwarten Reorganisierung bei Wagner nach Prigoschins Tod

Für Wagners Kämpfer begann das Chaos, als Prigozhin die Meuterei abbrach. Die Söldner wurden vom Verteidigungsministerium von der ukrainischen Front abgeschnitten, das von ihnen verlangte, sich der regulären Armee anzuschließen, wenn sie weiterkämpfen wollten, und wurden für den Kreml nutzlos.

Das unabhängige belarussische Überwachungsprojekt Hajun schätzt, dass zwischen 4.000 und 5.000 Wagner-Kämpfer - wahrscheinlich die mit der meisten Erfahrung - in das Land umgesiedelt sind, während die vielen Sträflinge, die für die Truppe rekrutiert wurden, die während ihrer Zeit in der Ukraine 50.000 Mann zählte, entlassen wurden. Jüngste Satellitenbilder zeigen, dass das Lager in Tsel immer kleiner wird. Dutzende von Zelten wurden vor dem Flugzeugabsturz abgebaut, was darauf schließen lässt, dass mehrere hundert Kämpfer das Lager verlassen haben.

„In Anbetracht der Tatsache, dass die Berichte über Prigozhins Tod eine Überraschung waren (wenn auch nicht völlig unerwartet), wird es einige Zeit dauern, bis die internen Prozesse der Reorganisation der privaten Militärfirma beginnen“, sagte Hajun auf Telegram. In seinem letzten bekannten Video, das am Montag veröffentlicht wurde, sagte Prigozhin, Wagner habe die Rekrutierungsbemühungen wieder aufgenommen, um seine Arbeit in Afrika auszuweiten. Er sagte, die Bemühungen „machen Russland auf allen Kontinenten noch größer und Afrika noch freier“.

Söldner von Prigoschin suchen nach neuer Beschäftigung: Offenbar Angebote aus Afrika

Prigozhin schien an diesem Teil seines Geschäfts festzuhalten, aber seine Fähigkeit, es ohne staatliche Unterstützung zu finanzieren, blieb unklar. In russischen Medien wurde berichtet, dass das Verteidigungsministerium darüber nachdenkt, Wagner durch eigene, loyalere Vertretungsstrukturen auf dem Kontinent zu ersetzen, und Prigoschins jüngste Afrikareise war ein Versuch, diesen Bemühungen entgegenzuwirken.

„Mehrere Söldner, mit denen ich gesprochen habe, sagten, dass sie bis vor kurzem Angebote erhalten haben, nach Afrika zu gehen, dass sie aber immer noch keine Gehälter für die Ukraine, keine Arbeit auf dem Stützpunkt Molkino in Russland und auch keine versprochenen Vergünstigungen erhalten haben“, sagte Lilia Japparowa, eine Reporterin der russischsprachigen Zeitung Meduza, die sich seit Jahren mit Wagner beschäftigt.

Wagner hat sich 2013 als Kampfeinheit in Syrien etabliert, bevor er sich 2014 bei Moskaus erstem Einmarsch in der Ostukraine den kremlnahen Streitkräften anschloss. Ihre Beteiligung in der Ukraine verschaffte Putin zwei entscheidende Vorteile: Er konnte die offizielle russische Beteiligung an dem Konflikt glaubhaft leugnen und den hohen Blutzoll vertuschen.

„Bemühungen im Keim ersticken“: Putin dürfte Angst vor neuen Söldnertruppen haben

Prigoschin und Wagner, die seit langem in einer Rivalität mit dem russischen Verteidigungsministerium stehen, wurden zunächst von der Invasion ausgeschlossen, die Putin im Februar 2022 startete. Sie kamen jedoch Wochen später zu Hilfe, als sich herausstellte, dass die reguläre Armee den Gegner stark unterschätzt hatte und die Pläne für einen schnellen Krieg gescheitert waren.

Wagner entwickelte sich zu einer wichtigen Kampftruppe, die entscheidende Siege für den Kreml errang, darunter die Einnahme von Bakhmut in der längsten und blutigsten Schlacht des Krieges. Prigoschin rekrutierte Zehntausende von Sträflingen, die er persönlich in den Gefängniskolonien besuchte, um sie aufzufordern, „ihre Schuld gegenüber dem Vaterland zu begleichen“ und als „Helden“ zu sterben, anstatt in der Gefangenschaft zu verrotten.

Sobald sie sich bereit erklärt hatten, wurden sie als Futter für Wagners „Fleischwolf“-Taktik verwendet: Eine Welle ehemaliger Sträflinge sollte die ukrainischen Streitkräfte überwältigen. Jeder, der floh, wurde von seinen Befehlshabern erschossen. Viele wurden getötet.

In seinen Ausführungen am Donnerstag lobte Putin Prigoschins Engagement für die „gemeinsame Sache“, sagte aber auch, er habe „in seinem Leben schwere Fehler gemacht“, eine kaum verhüllte Anspielung auf den Aufstand. Die „Fehler“ hatte Putin in vielerlei Hinsicht selbst gemacht: Er hatte Prigozhin erlaubt, weiterhin in der Ukraine zu operieren, während er Verteidigungsminister Sergej Schoigu öffentlich die Schuld für den Pfusch bei der Invasion gab.

Trotz der zahlreichen privaten Militärfirmen, die Moskau zur Verfügung stehen, sei es unwahrscheinlich, dass eine Streitmacht von Wagners Ausmaß entstehen könne, so Japparowa. Nach Wagner, so Japparowa, würde Putin „solche Bemühungen im Keim ersticken“.

Zu den Autoren Francesca Ebel ist die Russland-Korrespondentin der Washington Post. Bevor sie 2022 zur Post kam, war Ebel Korrespondentin der Associated Press in Tunis. Mary Ilyushina, Reporterin im Auslandsressort der Washington Post, berichtet über Russland und die Region. Sie begann ihre Karriere bei unabhängigen russischen Medien, bevor sie 2017 als Field Producer in das Moskauer Büro von CNN kam. Seit 2021 arbeitet sie für The Post. Sie spricht Russisch, Englisch, Ukrainisch und Arabisch.

Greg Miller hat zu diesem Bericht beigetragen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 25. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.