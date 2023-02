Wagner-Chef gibt Gründung berüchtigter „Trollfabrik“ zu: Ihr wird Einmischung bei Trump-Wahl vorgeworfen

Von: Fabian Müller

Der Chef der Wagner-Gruppe: Jewgeni Prigoschin. (Archivbild) © Mikhail Metzel/imago

Der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat gegenüber mehreren Medien nun eingeräumt, die sogenannte „Trollfabrik“ gegründet und mehrere Jahre geleitet zu haben.

Moskau - Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner hat erstmals die Gründung einer berüchtigten „Trollfabrik“ eingeräumt. Er habe die Internet Research Agency in St. Petersburg „erschaffen und lange Zeit geleitet“, erklärte Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Aufgabe der Agentur sei es gewesen, Russland vor der „aggressiven Propaganda der antirussischen Thesen des Westens“ zu schützen.

Als Trolle werden Internetnutzer bezeichnet, die bewusst Online-Diskussionen stören und die Atmosphäre in Chatrooms vergiften. Der Internet Research Agency werden Desinformationskampagnen im Netz und die Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl 2016 vorgeworfen. Die „Trollfrabrik“ setzt dafür insbesondere gefälschte Konten in Online-Netzwerken ein. Die USA hatten 2018 gegen mehrere mutmaßliche Mitarbeiter der Internet Research Agency Sanktionen verhängt.

Prigoschins „Trollfabrik“: EU und USA werfen ihr russische Propaganda und Fake News vor

Aktuell steht der Wagner-Chef im Fokus, weil er etwa paramilitärische Operationen in der Ukraine oder in Afrika finanziert. Prigoschin veröffentlichte nach eigenen Angaben Antworten auf einen Fragenkatalog einer internationalen Recherche-Gemeinschaft westlicher Journalisten, darunter vom deutschen Nachrichtenmagazin Spiegel und dem ZDF, und lobte dabei die Arbeit patriotischer russischer Blogger. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine habe er den Militärbloggern auch kostenlos Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Angesichts von Vorwürfen etwa der EU, dass er mit Propaganda und Fake-Nachrichten Desinformation betreibe, meinte Prigoschin, dass seine Operationen zu klein seien, als dass irgendwelche russischen Trolle die öffentliche Meinung im Westen manipulieren könnten. In den USA hat die Bundespolizei FBI Prigoschin wegen Einmischung in die Präsidentenwahl zur Fahndung ausgeschrieben - mitsamt Kopfgeld.

Video: Chef der Söldner-Truppe „Wagner“: Wer ist „Putins Koch“?

In einer Antwort auf den Fragenkatalog kritisierte Prigoschin auch die Vereinten Nationen, die kein „objektives Instrument“ mehr seien und auf US-Boden von amerikanischem Geld lebten. „Die sogenannten ‚politischen Missionen der UN‘ sind ein Instrument für Umstürze in Staaten, in denen es keine prowestliche Regierung gibt“, behauptete der 61-Jährige.

Die UN-Friedensmissionen wiederum seien „hochwirksame Organisationen zum Geldwaschen“, meinte er. „Soldaten dieser Missionen stehlen, vergewaltigen, töten und zerstören“, behauptete er weiter. Dagegen sehen etwa die USA Prigoschins Wagner-Truppen als verbrecherische Terrororganisation. Prigoschins Söldnern werden Kriegsverbrechen und andere schwerste Verstöße gegen die Menschenrechte vorgeworfen. (AFP/dpa/fmü)