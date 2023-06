„Strafe nach Wagner-Tradition“: Prigoschin droht Überläufer mit dem Vorschlaghammer

Von: Nail Akkoyun

Einst wurde er als Söldner für den Ukraine-Krieg rekrutiert, heute kämpft Wladislaw Ismailow für das „Russische Freiwilligenkorps“. Wagner-Chef Prigoschin droht dem Überläufer mit dem Tod.

Moskau/Kiew – Ein ehemaliger russischer Söldner der Wagner-Gruppe hat sich offenbar dem „Russischen Freiwilligenkorps“ angeschlossen. Bei einem Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine beschloss Wladislaw Ismailow demnach, sich den Rebellen anzuschließen, wie ein Video des „Russischen Freiwilligenkorps“ zeigt. „Nach entsprechender Überprüfung werden wir Wlad mit Freude die Möglichkeit geben, in unseren Reihen zu kämpfen“, schrieb die Gruppierung auf Telegram.

Ismailow dürfte demnach der erste öffentlich bekannte Überläufer sein. Das „Russische Freiwilligenkorps“ besteht aus russischen Nationalisten, die aufseiten Kiews gegen die russische Armee kämpfen. Seit Wochen sind sie vor allem in der russischen Grenzregion um Belgorod im Einsatz.

Jewgeni Prigoschin spricht auf einer Veranstaltung der Wagner-Gruppe in Wladiwostok. (Archivfoto) © Elena Kopylova/Imago

Ex-Wagner-Soldat schließt sich Rebellen an: Einst warb ihn Prigoschin im Gefängnis an

Ismailow machte bereits im Dezember 2022 durch ein Interview mit der russischen Exil-Menschenrechtsorganisation Gulagu.net auf sich aufmerksam. Nach eigener Darstellung geriet er im November in ukrainische Gefangenschaft, nachdem er einige Monate zuvor aus einem russischen Gefängnis für die Wagner-Söldnertruppe rekrutiert worden war. Dem früheren Gefangenen zufolge soll ihn Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin dort persönlich angeworben haben.

Prigoschin nannte Ismailow in seinem Telegram-Kanal einen „Verräter“. Der 62-Jährige drohte dem Überläufer mit einer „Strafe, die den Wagner-Traditionen entsprechen soll“. Im Vorjahr wurde ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie Wagner-Söldner einen ehemaligen Mitkämpfer mit einem Vorschlaghammer töten.

Zuvor ist in demselben Video zu sehen, wie der Mann auf Russisch erklärt, dass er im Jahr 1967 geboren sei. „Ich bin an die Front gegangen, um auf die Seite der Ukraine zu wechseln, mit dem Ziel, gegen Russland zu kämpfen“, fügte er hinzu. Nach seinen Angaben setzte er diesen Plan dann am 4. September 2022 in die Tat um, und wurde kurze Zeit später von seinen ehemaligen Wagner-Kameraden gefangengenommen – und kurz darauf ermordet. Der Clip löste international Entsetzen aus. (nak/dpa)