Wahl in Österreich im Ticker: Machtwechsel! Kurz wohl Kanzler, Rekord für FPÖ

Sebastian Kurz (ÖVP) wird wohl neuer Kanzler von Österreich. Die FPÖ kommt derzeit nur noch auf den dritten Platz. Alle Prognosen und Hochrechnungen im Live-Ticker zur Nationalratswahl 2017.

Österreich hat am heutigen Sonntag einen neuen Nationalrat gewählt. Die Wahl ist das österreichische Gegenstück zur deutschen Bundestagswahl.

Nach ersten Hochrechnungen landet ÖVP-Kandidat Sebastian Kurz auf Platz 1, die bisherige Regierungspartei SPÖ landet auf Platz 2, jedoch ganz knapp vor den Rechtspopulisten der FPÖ.

Die Wahllokale waren am heutigen Sonntag in Österreich bis 17.00 Uhr geöffnet. Alle Hochrechnungen zusammengefasst finden Sie hier.

Wir haben zusammengefasst, wie man die Berichte zur Nationalratswahl 2017 live im TV und im Livestream verfolgen kann.

Partei ÖVP SPÖ FPÖ Grüne NEOS Pilz Prozent 31,6 27 25,9 3,8 5,1 4,4 Sitze im Nationalrat 62 53 50 0 10 8 Quelle: Offizielle Hochrechnung des ORF, 18.20 Uhr

18.57 Uhr: Sollte es zur Bildung einer ÖVP-FPÖ-Regierung kommen, wird Österreich bei der EU-Reform und in der Migrationsfrage voraussichtlich einen völlig anderen Kurs als Kanzlerin Angela Merkel vertreten. Kurz und Strache sind sich einig, dass die EU sich künftig auf Kernaufgaben beschränken sollte. In der Flüchtlingskrise verfechten beide einen harten Kurs, auch in Anlehnung an Ungarns Politik unter Ministerpräsident Viktor Orban.

18.51 Uhr: Der aller Wahrscheinlichkeit nach künftige Kanzler Österreichs, Sebastian Kurz, hat ein Statement abgegeben: Er sei „überglücklich“, sagte er zu seinen Anhängern. „Wir haben das Unmögliche möglich gemacht“. Sein Wahlsieg sei die „Chance auf Veränderung“ in Österreich und dafür werde er kämpfen. Es gelte nun, „einen neuen politischen Stil zu etablieren.“

Christian Kern: „Nicht das Ergebnis, das ich mir gewünscht habe“

18.43 Uhr: Was sagt der bisherige Kanzler Christian Kern zum Wahlergebnis? Kern steht nun vor seinen Anhängern im Festzelt und richtet erste Worte an die Fans. Diese feiern ihn, als ob er der Wahlsieger wäre, während Kerns Lächeln eher gequält wirkt. „Das ist nicht das Ergebnis, das ich mir gewünscht habe“, räumt er ein. Jedoch: Man habe eine Kampagnen mit viel Gegenwind hinter sich, so wie man es noch nie erlebt habe, „aber wir stehen immer noch“.

Auch er habe Fehler während des Wahlkampfes gemacht, doch man habe auch einen massiven Rechtsruck im Land erlebt. Die gegnerischen Parteien, aber auch die Medien, hätten die rechte Agenda vorangetrieben. Selbst wenn es ihm ein paar Mandate gekostet habe, dass er sich „nicht mit dem Boulevard arrangiert“ habe, sei es ihm das Wert: „Wir werden vor diesen Leuten nicht auf die Knie gehen.“

Ab Montag wolle er dafür sorgen, dass die SPÖ wieder die Nummer 1 werde, und „dass wir Schluss machen mit der Angstmache“, sondern in Österreich wieder „die wirklich wichtigen politischen Themen“ diskutiert würden.

18.30 Uhr: So viel gewinnen bzw. verlieren die Parteien nach derzeitigen Prognosen: Die bisher regierende SPÖ bleibt in etwa gleich (+0,2 Prozentpunkte), de ÖVP gewinnt mit 7.7 Prozentpunkten deutlich, genauso wie die FPÖ (+5,4 Prozentpunkte). Die Grünen stürzen ab (-8,6 Punkte), die NEOS bleiben gleich.

18.15 Uhr: Österreich erlebt nach den ersten Hochrechnungen einen Rechtsruck: Die Sozialdemokraten müssen ihre Position als stärkste Kraft einbüßen, die konservative ÖVP und die rechtspopulistische FPÖ erlebten dagegen starke Zuwächse.

18.08 Uhr: Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat sich besorgt über das erwartete Wahlergebnis in Österreich gezeigt.„Das bedeutet einen Rechtsruck“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur kurz nach der Schließung der Wahllokale am Sonntag. Die rechte FPÖ habe sich im Wahlkampf so zahm wie noch nie gegeben. „Und wenn man zahm ist, ist man vernünftig“, sagte Asselborn. „Wenn die FPÖ in die Regierung kommt, kann sie zeigen, dass sie nicht auf einer Linie mit der AfD ist.“

Grüne fliegen womöglich aus dem Parlament

18.02 Uhr: Die dritte Hochrechnung ist ein Schlag für die Grünen: Mit 3,9 Prozent, die sie derzeit erreichen, würden sie aus dem Parlament fliegen. Die Liste Pilz, eine Abspaltung der Grünen, würde die Vier-Prozent-Hürde dagegen knapp schaffen. Und es gibt noch eine überraschende Wendung: Die SPÖ holt auf und landet jetzt auf Platz 2 vor den Rechtspopulisten der FPÖ, die nach bisherigem Stand dennoch das beste Ergebnis ihrer Geschichte erreicht.

17.51 Uhr: Peter Pilz war im Wahlkampf nicht zum Fernsehduell und der Elefantenrunde im ORF zugelassen. Dafür rächt sich der ehemalige Grünen-Abgeordnete, der mit seiner neu gegründeten Partei das erste Mal antrat: Er sperrt die ORF-Reporter von seiner Wahlparty aus. Ob er den Einzug ins Parlament schafft, ist noch fraglich. In Österreich gilt die Vier-Prozent-Hürde, seine Partei liegt gerade bei 4,3 Prozent.

SPÖ will wohl in Opposition gehen

17.36 Uhr: Der steirische SPÖ-Landeschef Michael Schickhofer hat sich zu Wort gemeldet - mit einem klaren Statement. Er sagt: “Nach diesem Wahlergebnis hat schwarz-blau eine eindeutige Mehrheit“, sagt er, die SPÖ werde in die Opposition gehen.

17.30 Uhr: Nach ihrem Rekordergebnis von 12,4 Prozent vor vier Jahren stürzen die Grünen in der Gunst der Wähler ab. Sie kommen laut Hochrechnung nur noch auf 4,7 Prozent und verlieren nach derzeitigem Stand elf Sitze im Nationalrat. Das bedeutet einen Totalabsturz, der Einzug in den Nationalrat ist unsicher.

17.27 Uhr: Nach den ersten Hochrechnungen bleibt es dabei, dass eine künftigeKoalition aus ÖVP und FPÖ die wahrscheinlichste Variante für die politische Zukunft des Landes ist. Die Koalition käme derzeit auf 108 Sitze im Nationalrat.

17.21 Uhr: Fassungslosigkeit herrscht laut österreichischen Medien in derSPÖ-Zentrale. Dass die rechtspopulistische FPÖ knapp vor den bisher regierenden Sozialdemokraten liegt, sorgt für lange Gesichter.

17.17 Uhr: Der Jubel in der ÖVP-Wahlkampfzentrale ist immens. Nicht nur der klare Sieg ihres Kanzlerkandidaten Sebastian Kurz wird begeistert aufgenommen, sondern auch, dass Heinz-Christian Straches FPÖ derzeit auf Platz 2 liegt.

Erste Hochrechnung sieht Kurz als klaren Sieger

17.12 Uhr: Nun liegt die erste offizielle Hochrechnung des ORF vor. Demnach liegt die konservative ÖVP von Sebastian Kurz klar auf Platz eins und erreicht 30,2 Prozent. Die rechtspopulistische FPÖ landet auf Platz 2 mit 26,8 Prozent, die bisher regierende SPÖ liegt ganz knapp dahinter mit 26,3 Prozent.

17.02 Uhr: Die erste Prognose anhand einer Wahltagsbefragung von oe24.at ist da. Demnach liegen ÖVP und FPÖ beinahe gleichauf mit 31 bzw. 29 Prozent. Die SPÖ liegt mit 25 Prozent auf Platz 3. Die Schwankungsbreite dieser ersten Hochrechnung liegt bei 4 Prozent, sodass die FPÖ durchaus auch stärkste Kraft werden könnte. Für die SPÖ ist es wohl nicht mehr möglich, Erster zu werden. Die erste offizielle Hochrechnung des ORF folgt in wenigen Minuten.

16.34 Uhr: Nicht ohne Stolz berichten österreichische Medien wie oe24.at, dass sogar in den USA über die Wahl in Österreich berichtet wird und das internationale Interesse diesmal enorm groß ist. Vor allem an dem 31-jährigen Kanzler-Anwärter Sebastian Kurz ist das Interesse groß: CNN vergleicht ihn in einem Porträt bereits mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und Kanadas Premier Justin Trudeau

Zwei geistig Verwirrte sorgen für Schrecken in den Wahllokalen

16.20 Uhr: In Hartberg in der Steiermark sorgte ein geistig Verwirrter für Angst und Schrecken im Wahllokal: Er stürmte laut krone.at in das Gebäude, zückte ein Messer und verschüttete den Inhalt eines Benzinkanisters, den er in der Hand hielt. Dann drohte der Rentner (77) den Wahlleitern damit, das ganze Gebäude, in dem auch Flüchtlinge untergebracht sein sollen, in Brand zu setzen. Zeugen hinderten ihn an seinem Vorhaben, bis die Polizei eintraf. Als Motiv soll der 77-Jährige politische Unzufriedenheit angegeben haben.

15.34 Uhr: Vor dem Wahllokal, in dem FPÖ-Spitzenkandidat Heinz-Christian Strache am Sonntag seine Stimme abgegeben hat, war laut oe24.at ein „verwirrt wirkender Mann“, der Strache mit den Worten "Heil Hitler, Heinz-Christian!" und dem Hitlergruß begrüßte. Sicherheitskräfte umzingelten ihn sofort und entfernten ihn vom Ort des Geschehens.

Im Netz kursieren angebliche Zwischenergebnisse

15.07 Uhr: In den sozialen Netzwerken kursieren vereinzelt bereits angebliche Hochrechnungen oder Zwischenergebnisse der Nationalrats-Wahl. Das österreichische Innenministerium erklärt laut oe24.at, dies sei „purer Nonsens“. Die verbreiteten Zahlen entbehrten jeglicher Grundlage. Man werde mit Klarstellungen auf die Behauptungen reagieren.

14.18 Uhr: Nachdem die ÖVP noch vor wenigen Wochen in der Wählergunst weit vor den anderen Parteien gelegen haben soll,gilt die Wahl nun als offen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur mit Bezug auf Wahlforscher in Österreich. Demnach seien knapp eine Million der insgesamt 6,4 Wahlberechtigten Österreicher bis zuletzt unentschlossen gewesen.

12.38 Uhr: Bei der Parlamentswahl in Österreich haben die Spitzenkandidaten von ÖVP und SPÖ voller Zuversicht ihre Stimmen abgegeben. Die Kampagne der Sozialdemokraten habe in den letzten Tagen deutlich an Fahrt aufgenommen, sagte Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern am Sonntag. „Wir sind voller Optimismus“, meinte der 51-Jährige. Sein Herausforderer Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP ging unter großem Medienandrang zur Wahl in seiner ehemaligen Schule in Wien. „Ich hoffe natürlich auf ein gutes Ergebnis, damit eine echte Veränderung in Österreich möglich ist“, sagte der 31-Jährige vor mehreren Dutzend Kamerateams.

Nationalsratswahl 2017 in Österreich: Bundespräsident gibt Stimme ab

11.08 Uhr: Österreichs BundespräsidentAlexander Van der Bellen hat seine Stimme abgegeben. Sein Kommentar zur Wahl: "Ich hoffe, dass die Wahlbeteiligung sehr hoch sein wird. Ich lege großen Wert darauf, dass Österreich weiter eine wichtige Rolle in der Europäischen Union spielt. Jetzt ist es einmal Zeit sich zu beruhigen. Es wird vielleicht ein bisschen dauern, bis das zerschlagene Porzellan wieder gekittet ist."

8.10 Uhr: Heute entscheiden 6,4 der rund 8,7 Millionen Österreicher über ein neues Parlament. Doch immer mehr in der Alpenrepublik lebende Bürger dürfen laut Statistik Austria kein Kreuz machen: 1,1 Millionen ausländische Staatsbürger über 16 Jahre sind vom Wahlgang ausgeschlossen. Die am meisten betroffene Gruppe sind die Deutschen. 162.000 Bürger aus der Bundesrepublik sind nicht wahlberechtigt. Dahinter folgen die Gruppen von rund 100.000 Serben, fast 98.700 Türken, 83.000 Bosniern und fast 77.000 Rumänen. Etwa 490.000 Migranten der ersten Generation sind hingegen wahlberechtigt. So dürfen über 71.000 Österreicher, die in der Türkei geboren wurden, und über 63.000, die in Deutschland zur Welt kamen, wählen gehen.

7.17 Uhr: Die Wahllokale in Österreich haben unterschiedliche Öffnungszeiten. Ab 6.00 Uhr früh können in einigen kleinen Ortschaften die ersten der rund 6,4 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Städte wie Wien folgen ab 7 Uhr. Im Bundesland Vorarlberg sind alle Wahllokale spätestens um 13 Uhr wieder geschlossen. Bundesweiter Wahlschluss ist um 17 Uhr.

Nach Ende der Wahlen beginnen die Mitglieder der zuständigen Behörde und weitere Vertrauenspersonen mit der Auszählung. Auch ein Team der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist routinemäßig mit internationalen Beobachtern dabei. Seit der Annullierung der Bundespräsidentenwahl wegen formaler Fehler bei der Auszählung im Vorjahr müssen alle Ergebnisse vor dem offiziellen Wahlschluss auch für die Medien strikt unter Verschluss bleiben.

Um 17 Uhr erlaubt das Innenministerium den Demoskopen den Zugriff auf die bereits vorliegenden Daten. Gegen 17.15 Uhr wird die erste Hochrechnung erwartet. Prognosen, die wie in Deutschland sekundengenau mit dem Wahlschluss veröffentlich werden, gibt es nicht. Um 18 Uhr dürften die Hochrechnungen noch einmal an Genauigkeit zunehmen - dann sind erste Ergebnisse aus dem für die Wahlforscher wichtigen Wien berücksichtigt.

Sonntag, 6.16 Uhr: In Österreich hat mit der Öffnung der ersten Wahllokale die Parlamentswahl begonnen. 6,4 Millionen Stimmberechtigte können unter 16 Parteien entscheiden. Landesweiter Wahlschluss ist um 17 Uhr. Mit den ersten Hochrechnungen wird gegen 17.15 Uhr gerechnet. Das amtliche Endergebnis wird nach Auszählung der Stimmen der Briefwähler erst am Donnerstag feststehen.

+++ Noch regiert in Wien eine Große Koalition aus SPÖ und ÖVP mit einer knappen Mehrheit von 50,8 Prozent. Für Kanzler Christian Kern (SPÖ) wird es vermutlich schwierig, nach der Nationalratswahl im Amt zu bleiben. In den letzten Umfragen vor der Wahl liegt seine SPÖ auf dem dritten Platz.

+++ Außenminister und ÖVP-Chef Sebastian Kurz liegt mit seiner konservativen Partei in den Umfragen vorne. Die rechtspopulistische FPÖ liefert sich mit der SPÖ ein Rennen um den zweiten Platz.

+++ Staatssekretär mit 24, Außenminister mit 27, Parteichef mit 30 - und bald vielleicht Kanzler mit 31: Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz steuert bei der Parlamentswahl in Österreich am kommenden Wochenende auf einen Sieg zu und könnte damit jüngster Regierungschef in einem EU-Land werden. In Österreich hat er sich mit seinem rasanten Aufstieg den Spitznamen "Wunderwuzzi" verdient - das österreichische Pendant zum Tausendsassa.

Nationalsratswahl 2017 in Österreich: Wohl keine Neuauflage der Großen Koalition

+++ Viele Österreicher sind der Koalition aus SPÖ und ÖVP überdrüssig, die seit 1945 (mit Pausen) insgesamt 45 Jahre gemeinsam regiert haben. Nach einer Koalitionsphase von ÖVP und rechter FPÖ regiert Schwarz-Rot seit 2007 wieder in Wien.

+++ Eine Wiederauflage der derzeit regierenden großen Koalition aus ÖVP und SPÖ erscheint nicht sehr wahrscheinlich. Als ein möglicher Koalitionspartner für Christian Kern und Sebastian Kurz gilt dagegen die rechtspopulistische FPÖ.

+++ Eine Regierungsbeteiligung der FPÖ wäre in Österreich kein Novum. Die „Freiheitlichen“ bildeten bereits von 1983 bis 1987 mit der sozialdemokratischen SPÖ eine Koalition und von 2000 bis 2005 mit der konservativen ÖVP.

Nationalratswahl 2017: Silberstein-Affäre überschattete Wahlkampf in Österreich

+++ In den letzten Wahlkampftagen sorgte die „Silberstein-Affäre“ für Diskussionen. Der SPÖ-Berater Tal Silberstein soll eine Schmutzkampagne gegen Sebastian Kurz auf zwei Facebook-Seiten vorangetrieben haben. Silberstein war im August in Israel im Zusammenhang mit Korruptions- und Geldwäschevorwürfen vorübergehend festgenommen und daraufhin als SPÖ-Berater entlassen worden. Medienberichten zufolge wurden die Facebook-Seiten gegen Kurz jedoch in Abstimmung mit der SPÖ-Wahlkampfzentrale weiter betrieben und erst nach jüngsten Enthüllungen aus dem Netz entfernt.

+++ Regulär sollte erst wieder 2018 in Österreich gewählt werden. Aber das Auseinanderbrechen der Großen Koalition sorgte für vorgezogene Neuwahlen.

+++ Bei der Bundespräsidentenwahl im April 2016 schaffte es erstmals weder ein Kandidat von SPÖ oder ÖVP in die Stichwahl. Eine Ohrfeige für die Volksparteien. Die Parteien mussten reagieren.

+++ Im Mai 2016 trat SPÖ-Kanzler Werner Faymann, der seit Langem mit mangelndem Rückhalt in der Partei kämpfen musste, als Regierungschef und SPÖ-Vorsitzender zurück. Bahnchef Christian Kern wurde neuer SPÖ-Vorsitzender und Bundeskanzler. Doch auch unter seiner Führung nahmen die Querelen in der Koalition kein Ende.

+++ Am 10. Mai 2017 trat Vizekanzler, Wirtschaftsminister und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner zermürbt vom Koalitions-Krach und beschädigt durch parteiinterne Ablöse-Szenarien zurück. Vier Tage später verkündete Außenminister Sebastian Kurz als neuer designierter ÖVP-Chef praktisch das Ende des Bündnisses.

+++ Am 1. Juli 2017 wurde der 31-jährige Sebastian Kurz mit 98,7 Prozent zum neuen Chef der ÖVP gewählt. Die Delegierten segneten auch neue Statuten ab, die ihm eine große Machtfülle gewähren. Der Außenminister tritt mit einer eigenen „Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei“ an und hat die Parteifarbe von Schwarz auf Türkis geändert. In den Umfragen zog die ÖVP an allen Parteien vorbei und liegt vor der Nationalratswahl 2017 klar an erster Stelle.

