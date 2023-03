Wahl-Ergebnis: Dank Anti-Russlandkurs – Estnische Regierungschefin Kallas bleibt wohl im Amt

Von: Gregor-José Moser

Teilen

Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas fährt einen pro-westlichen Kurs und zeigt klare Kante gegenüber Russland. Bei den Wählern in Estland kommt das offenbar gut an.

Tallinn – Ministerpräsidentin Kallas kann weiterregieren. So viel steht am Tag nach der Wahl in Estland fest. Kallas‘ Reformpartei holte laut Wahlkommission gut 31 Prozent der Stimmen und kommt damit auf 37 von 101 Sitzen im Parlament in Tallinn. Das sind drei mehr als bei der letzten Wahl 2019. Damit bleibt sie weiterhin stärkste Kraft. Die rechtspopulistische EKR landet mit etwa 15 Prozent auf dem zweiten Platz.

Estland zeigt unter Kallas klare Kante gegen Russland

Das Ergebnis ist auch eine Bestätigung für den russlandkritischen Kurs der Regierungschefin. Die 45-Jährige gilt als große Befürworterin von EU-Sanktionen gegen Russland. Gleichzeitig unterstützt sie Waffenlieferungen an Kiew. Mehr als ein Prozent seiner Wirtschaftsleistung gab Estland unter Führung Kallas‘ dafür aus.

Estland ist Mitglied in der EU und im Militärbündnis NATO. Mit Kaja Kallas steht seit 2021 eine Frau an der Regierungsspitze - zum ersten Mal in der Geschichte des baltischen Landes. Mit dem großen Nachbarn Russland teilt das kleine Estland eine fast 300 Kilometer lange Grenze.

Koalitionspartner: Kallas hat die Qual der Wahl

Kallas regierte bislang in einem Dreierbündnis aus ihrer Reformpartei, den Sozialdemokraten und der konservativen Partei Isamaa. Diese Koalition könnte Kallas fortführen, obwohl beide Partner im Vergleich zu 2019 schlechter abschnitten. Die Ministerpräsidentin hat aber auch andere Optionen. Möglich wäre zum Beispiel eine Koalition mit den Sozialdemokraten und der liberalen Partei Eesti 200, die mit 14 Sitzen erstmals ins estnische Parlament einzieht.

Der Wahlkampf war neben dem Ukraine-Krieg auch von sozialpolitischen und wirtschaftlichen Themen geprägt. So lag die Inflation in Estland zuletzt bei knapp 18 Prozent. Außerdem können seit 2005 alle Wahlberechtigten ihre Stimme auch über das Internet abgeben. Etwa jeder zweite Wähler machte bei dieser Wahl davon Gebrauch.