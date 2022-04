Wahl in Frankreich: Asselborn spricht beunruhigt von «Art politischem Bürgerkrieg»

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn zeigt sich nach Runde eins der Präsidentschaftswahl in Frankreich beunruhig.

Luxemburg - «Die sind in einer Art politischem Bürgerkrieg», sagte der dienstälteste EU-Chefdiplomat am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg. Im Resultat hätten die Rechtsextremen mehr als zweimal so viele Stimmen bekommen wie in Deutschland. Dies sei «sehr, sehr besorgniserregend.» Marine Le Pen von der rechten Partie Rassemblement National werde nun vermutlich versuchen, die zweite Runde der Präsidentschaftswahl zu einem Referendum gegen den amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron zu machen. Das werde eine ganz schlimme Auseinandersetzung. «Ich hoffe, dass es so ausgeht, dass wir keine Le Pen in der Europäischen Union als französische Präsidentin haben», ergänzte Asselborn. Denn die würde die bislang für ein Werte- und Friedensprojekt stehende Europäischen Union auf eine andere Schiene setzen. «Das müssen die Franzosen verhindern. Das ist das Allerwichtigste», sagte er.

Bundesaußenminister Annalena Baerbock reagierte in Luxemburg ausweichend auf die Frage, ob sie besorgt über den Verlauf der Wahl in Frankreich sei. Sie sagte, «als deutsche Außenministerin (...) äußere ich mich nicht zu nationalen Angelegenheiten, aber als Herzenseuropäerin ist es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir gerade in diesen Zeiten gemeinsam als Europäerinnen und Europäer stark zusammenstehen.» In der ersten Runde des Präsidentenwahl in Frankreich hatte der amtierende Staatschef Macron nach der bisherigen Stimmenauszählung rund 28 Prozent der Stimmen erhalten. Er wird sich am 24. April nun einer Stichwahl mit Le Pen stellen müssen, die nach jüngssten Zahlen auf rund 23 Prozent der Stimmen kam.

Wahl in Frankreich: Vereinzelte Ausschreitungen

Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl ist es in Frankreich vereinzelt zu Ausschreitungen gekommen. In Lyon gingen nach Bekanntgabe erster Ergebnisse rund hundert Menschen auf die Straße, wie der Sender France 3 am späten Sonntagabend berichtete. Einige seien ins Rathaus eingedrungen, wo ein Fenster zu Bruch ging und eine Wahlurne zerstört wurde. Bilder zeigten umgeworfene Müllcontainer, in dem Bericht ist zudem die Rede von beschädigten Bushaltestellen und Schaufenstern. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Im bretonischen Rennes zogen am Sonntagabend einem Bericht von Francebleu zufolge rund 600 Menschen durch die Straßen. Die Teilnehmer der Demonstration errichteten demnach Barrikaden und zerstörten Fensterscheiben. Teilnehmer sagten dem Bericht zufolge Sätze wie: «Macron - Le Pen, nein! Ich werde in der zweiten Runde nicht wählen gehen», und: «Das sind zwei rechtsextreme Kandidaten!» Amtsinhaber Emmanuel Macron und die Rechte Marine Le Pen hatten sich bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl für die Stichwahl am 24. April qualifiziert. (dpa)