Wahl in Schleswig-Holstein: SSW mit bestem Ergebnis der Geschichte

Teilen

Der SSW ist die Partei der dänischen und friesischen Minderheit in Schleswig-Holstein. © IMAGO/Willi Schewski

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) hat bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein mit 5,7 Prozent sein historisch bestes Ergebnis eingefahren.

Kiel - Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) freut sich bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein über das voraussichtlich beste Wahlergebnis seit seiner Gründung. Die Partei der dänischen und friesischen Minderheit kam am Sonntag auf 5,7 Prozent der Stimmen.

Das sei gigantisch, sagte Spitzenkandidat Lars Harms der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist das beste Ergebnis, das der SSW jemals in seiner Parteigeschichte erzielt hat seit 1948.»

Ihr bislang bestes Ergebnis hatte die von der Fünf-Prozent-Hürde befreite Partei 1950 mit 5,5 Prozent erzielt. 2017 war sie bei 3,3 Prozent gelandet, 2012 bei 4,6 Prozent. Der Südschleswigsche Verein, aus dem der SSW hervorging, holte bei der Landtagswahl 1947 9,3 Prozent.

Harms sagte, das gute Abschneiden liege daran, dass die Partei klar gemacht habe, dass sie sich um die ganz kleinen Leute kümmern wolle. Der Spitzenkandidat hatte sich dafür stark gemacht, viel stärker Interessen der Menschen mit geringeren Einkommen in den Blick zu nehmen. «Wir wollen, dass das Leben in Schleswig-Holstein bezahlbar bleibt», sagte Harms.

Beim SSW knallen die Sektkorken

Der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler hat sich zufrieden über das Abschneiden des Südschleswigschen Wählerverbandes bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gezeigt. Die Sektkorken hätten geknallt, sagte er am Sonntagabend im NDR-Fernsehen. Der SSW ist die Partei der dänischen und friesischen Minderheit in Schleswig-Holstein. Das Ergebnis bezeichnete Seidler als Resultat guter Politik. Auf die Frage nach einer möglichen Koalition mit der CDU sagte er, der Regierungsauftrag liege dem Spitzenkandidaten der Union, Wahlsieger Daniel Günther. (dpa)